Vatandaş artık indirim marketlerini tercih ediyor (Yüzde 293 artış)

Son yıllarda vatandaşın indirim marketlerine olan ilgisi sektörü yeniden şekillendirdi.



Bir iletişim şirketi tarafından hazırlanan "yerel zincirler" raporuna göre, son sekiz yılda zincir marketlerin toplam mağaza sayısı yüzde 207 artış kaydetti. En hızlı büyüyen segment ise "indirim marketleri" oldu.

İndirim zincirlerinin toplam market sayısı yüzde 293 arttı. Yerel zincir market sayısı yüzde 80, ulusal süper market sayısı ise yüzde 81 artış gösterdi.



ZİNCİR MARKET SAYISI (2011-2019)



Artış oranı (%)



İndirim market - 293



Yerel zincir market - 80



Ulusal süper market - 81

İndirim marketlerin sektördeki payı şu an yüzde 76 düzeyinde olduğu ise raporda yer alıyor

Tahmine göre ise bu pay 2026'da yüzde 80'e çıkacak.

Türkiye'de 234 market zinciri 34 bin 45 şube ile faaliyet gösteriyor..



ZİNCİR MARKER



Marka sayısı - 234



Şube sayısı - 34.045



2026 için şube sayısı tahmini - 47.000

Bu sayıya 6 yıl içinde 13 bin yeni marketin ekleneceği öngörülüyor.

2026'ya kadar zincir marketlerin toplam yüzde 42 büyümesi beklenirken, 60 market zincirinin sektörden ayrılacağı tahmin ediliyor. Buna karşın 30 yerel perakendeci şube sayısını artırarak zincir market tanımına dahil olabilir.



Öte yandan, 2010 yılından bu yana 88 yerel, 6 ulusal ve 6 indirim olmak üzere toplam 100 market zinciri satılarak veya şubelerini kapatarak sektörden çıktı.

