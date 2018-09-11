Son dönemde peş peşe gelen zamlar nedeniyle menülerdeki fiyatların katlanması, rejisör kolduğu olarak da bilinen kamp sandalyesi satışlarını artırdı.



Vatan gazetesinden Emre Eser'in haberinde, "vatandaş sahillerde kendi masasını kurdu" denirken, kamp sandalyesi satışlarının yüzde 110 arttığı, internetten yapılan aramaların da 3’e katlandığı belirtildi.



Dövizdeki yükseliş ve artan maliyetlerin çok sayıda ürüne zam olarak döndüğünün, yeme-içme sektörünün de bundan etkilendiğinin belirtildiği haberde, İstanbul’un gözde merkezlerinden Beşiktaş ve Kadıköy gibi noktalardaki kafe ve restoranlardaki hesapların 60-70 liradan 100 lirayı aşmaya başladığı kaydedildi.



Durum böyle olunca vatandaşın yeşil alanları ve sahilleri tercih ettiği ve bu eğilimin de rejisör sandalyesi satışlarını patlattığı ifadelerinin yer aldığı haberde, e-ticaret sitelerinde son 6 ayda kamp sandalyelerinin satışlarının geçen yılın aynı dönemine göre ortalama yüzde 110 arttığı belirtildi. Ayrıca, Google’ın arama istatistiklerine göre, internetten yapılan kamp sandalyesi aramaları da 3'e katlandı.

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