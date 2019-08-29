Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 23 Ağustos ile biten işlem haftasında 1.6 milyar dolar azalarak 188 milyar 938 milyon dolara geriledi.



Merkez Bankası tarafından Perşembe günü yayınlanan haftalık bilgilere göre yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı aynı dönemde altın hariç 1.4 milyar dolar azaldı.

yurt dışında yerleşik kişiler ise, 23 Ağustos haftasında net 230,7 milyon dolarlık hisse senedi, 131,7 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 20,2 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı. Yurt dışında yerleşik kişilerin 16 Ağustos ile biten haftada 30 milyar 206,8 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 29 milyar 10,2 milyon dolara geriledi. Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku ise 16 milyar 302 milyon dolardan 15 milyar 136,6 milyon dolara indi.

MERKEZ BANKASI REZERVLERİ

Merkez Bankası toplam rezervleri ise geçen hafta 101 milyar 534 milyon dolara geriledi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 1 milyar 155 milyon dolar azalarak 101 milyar 534 milyon dolar oldu.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 23 Ağustos'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 597 milyon dolar azalışla 76 milyar 826 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri , 16 Ağustos'ta 77 milyar 423 milyon dolar seviyesindeydi. Söz konusu dönemde altın rezervleri, 558 milyon dolar azalışla 25 milyar 266 milyon dolardan 24 milyar 708 milyon dolara geriledi.

ALTIN DAHA DA YUKARI GİDECEK Mİ?