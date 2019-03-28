Yurtiçi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 22 Mart ile biten haftada yaklaşık 3.5 milyar dolar artışla 179.3 milyar dolara yükselerek tarihi zirvede.



Merkez Bankası verilerine göre 22 Mart ile biten haftada bireylerin yabancı para cinsinden mevduat ve fonları 1.3 milyar dolar artışla 107.03 milyar dolar olurken; kurumların ise 2.2 milyar dolar artışla 72.25 milyar dolara yükseldi.

En son 5 Ekim 2018 haftasında döviz birikimlerini azaltmayı tercih eden bireysel yatırımcılar takip eden 24 haftada döviz birikimlerini kesintisiz artırdı. Böylece bireysellerin yabancı para birikimi 29 Nisan 2016'da görülen 104.11 milyar dolarlık zirveyi de aştı.

Merkez Bankası verilerine göre 5 Ekim 2018 haftasında 89.8 milyar dolar olan bireysellerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları aralıksız artış yaşandığı 5.5 aylık dönemde 14.32 milyar dolar yükseldi.

MERKEZ'İN NET REZERVİ 28,6 MİLYAR DOLAR



Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya sabah yaptığı açıklamda "Merkez Bankası, rezervlerini güçlendirme politikasına kararlılıkla devam etmektedir. Son bir hafta içinde toplam rezervimiz 4,3 milyar dolar artışla 27 Mart itibarıyla 96,7 milyar dolar seviyesine ulaştı" açıklaması yapmıştı.Çetinkaya, net rezervlerin ise yaklaşık 28,6 milyar dolar olduğunu belirtti.

VİDEO: SWAP NEDİR?