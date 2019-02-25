Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDKK) ve Kredi Kayıt Bürosu verilerine göre, vatandaş kredi kartı ve ihtiyaç kredisi kullanımında ayağını yorganına göre uzatıyor.

Milliyet gazetesinden Kadife Şahin'n haberindeki verilere göre, her 100 liralık yasal takibin sadece 18 lirası vatandaşlara ait; kalan 82 lira ise şirketlerin.

200 yılında yaşanan ekonomik krizden sonra vatandaşın kart ve kredi kullanımında daha bilinçli olduğunun belirtildiği habere göre, Ocak 2019 itibarıyla Türkiye'nin kredi notu ortalaması 1407.