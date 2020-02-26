Vehbi Koç mezarı başında anıldı

Koç Holding Kurucusu merhum Vehbi Koç için vefatının 24'üncü yıl dönümünde mezarı başında anma töreni düzenlendi.

Anadolu Ajansı 26.02.2020 - 16:22

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Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki törende konuşan Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, Vehbi Koç'un, yaptığı her işte en iyi olmayı ilke edindiğini, çağının ilerisinde, sıra dışı bir lider olduğunu belirterek, şunları kaydetti: 

"Topluluğumuza ve ülkemize kazandırdıkları ticari bir başarının çok ötesindedir. 

Vehbi Bey; ülkesine bağlılığın, insanına ve değerlerine sahip çıkmanın, çok çalışmanın güçlü bir örneğidir. Temellerini attığı ve bizi ülkenin en itibarlı markası haline getiren kurumsal kültürümüz, etik iş yapış düsturumuz ve evrensel değerlere olan inancımız en büyük gücümüzdür.

Vehbi Bey'in 'ülkem varsa ben de varım' sözünü şiar edinerek ülkemizin sadece ekonomik kalkınması için değil, toplumsal gelişimi için de katkı sağlamaya devam ediyor ve bu alanda da örnek olmayı sürdürüyoruz. Küresel vizyonumuzla sadece ülkemizde değil, uluslararası alanda da büyüyen ve güçlenen bir topluluk olmaya devam ediyoruz.

Bir asra yaklaşan tarihin bizlere yüklediği sorumluluğun bilinciyle topluluğumuzu geleceğe hazırlamak ve Koç markasını daha da güçlendirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Kurucumuz Vehbi Koç'u saygı, rahmet ve şükranla anıyoruz."

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