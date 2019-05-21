İç karışıklık yaşayan petrol zengini Venezuela'dan Türkiye'ye lastik, turizm ve liman yatırımları için davet geldi.

Ticaret Bakanlığı'na gönderilen yazıda, "Üretimini durdurarak Venezuela'yı terk eden Goodyear firmasının fabrikası Petlas ya da bir Türk firmasına verilebilir. Bazı fabrikalar Türk firmalarına devredilebilir. Türkiye'ye özel turizm bölgeleri ve oteller tahsis edilebilir" çağrısı yapıldı.

Hürriyet gazetesinden Erdinç Çelikkan'ın haberine göre, Ticaret Balanlığı'ndan tüm oda ve borsalara gönderilen yazıda, Venezuela Dış Ticaret ve Uluslararası Yatırım Bakanı ile yapılan görüşmede Türkiye başta olmak üzere dost ülkelerin ekonomik işbirliği katkılarını daha da artırmalarını bekledikleri kaydedildi.

Yatırım daveti yazısında iki ülkenin son dönemde ivme kazanan işbirliği karşılığında Venezuela'nın Türk firmalarına her zamankinden daha fazla teşvik ve fırsatlar sağlayacakları belirtildi.

Yazıda, Venezuela'nın tarım, gıda, otomotiv, ormancılık, turizm ve tekstil başta olmak üzere öncelikli alanların belirlendiği, bu alanlarda Türk yatırımcılarla her türlü pazarlığa açık olduklarına vurgu yapıldı.

Türk yatırımcıların her bir talebiyle bizzat ilgilenileceği belirtilen yazıda, üretimini durdurarak Venezuela'yı terk eden Goodyear firmasının fabrikasının Petlas ya da başka bir Türk firmasına verilebileceği ifade edildi.

Büyük yatırımlarla yenilenmesine rağmen yeterince gemi trafiği sağlayamayan La Guaira Limanı'nda tamamen Türkiye'nin kontrolünde ve yönetiminde özel bir bölge tahsis edilebileceği belirtilirken, "Başta tekstil sektöründe olmak üzere atıl durumda olan bazı fabrikaların Türk firmalarına devredilebileceği, Türkiye'ye özel turizm bölgeleri ve oteller tahsis edilebileceği belirtilmektedir" denildi.

Türkiye ile yeraltı kaynaklar bakımından zengin Venezuela arasındaki ticaret hacmi 1 milyar dolar civarında seyrediyor. Son dönemde ivme kazanan ekonomik ilişkiler kapsamında geçtiğimiz yıl Türkiye ile Venezuela arasında Ticareti Geliştirme Anlaşması imzalandı. Türkiye'nin Venezuela'ya ihraç ettiği ürünler arasında ilk sırayı buğday unu, makarna, sabun, bebek bezi, hijyenik ürünler, işlenmiş mermer ve ayçiçek yağı bulunuyor. Venezuela'dan ihraç eidlen ürünler arasında kıymetli ve yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherler, metal paralar, demir-çelik ürünleri yer alıyor.