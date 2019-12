Vergi ve harçlar yeniden belirlendi

Konuya ilişkin tebliğler, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında 1 Ocak 2020'den itibaren yürürlüğe girmek üzere yayımlandı.



Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliğine göre, gelecek yıl, evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 306 bin 603 lira, ivazsız suretle meydana gelen intikaller, para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde de 7 bin 60 lira olarak dikkate alınacak.



Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği'ne göre, her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır 3 milyon 239 bin 556 lira oldu. Yıllık gelir vergisi beyannamelerindeki damga vergisi 89,10 lira, kurumlar vergisi beyannamesinde 119, katma değer vergisi beyannamesinde 58,8 lira olacak.



PASAPORT VE SÜRÜCÜ BELGESİ HARÇLARI



Harçlar Kanunu Genel Tebliği'ne göre, yeni yılda 6 aya kadar pasaportlar için harç tutarı 208,3 lira, 1 yıl süreli olanlar için 304,4 lira, 2 yıl süreli olanlar için 497 lira, 3 yıl süreliler için 705,9 ve 3 yıldan fazla süreli olanlar için 994,8 lira oldu. 2020'de A sınıfı sürücü belgesi harcı 249,3 lira olarak belirlenirken, bu tutar B sınıfı sürücü belgesi harçlarında 751,7 lira olarak uygulanacak.



Gelecek yıl mahkemeye başvurma harçları 25 liradan, icraya başvurma harçları 54,40 liradan başlayacak. İflasın açılması veya konkordato isteğiyle masaya katılma harcı 89,6 lira olacak.



Ticari amaçlı olmaksızın, yolcuların kendi kullanımları amacıyla yurt dışından getirdikleri telefonların kullanım izni için ödenmesi gereken harç tutarı 1838,7 liraya çıktı.



Türkiye'nin muvazzaf ve fahri konsolosluklarının 2020 yılında yapacağı işlemlerde uygulayacağı harç miktarlarının hesaplanmasında esas alınacak dolar kuru 5,82 lira olarak belirlendi.



Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğine göre, indirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır, 2020 yılı için 17 bin 300 lira olarak belirlendi.



ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ



Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne göre de ilgili kanunda yer alan para cezaları yeniden belirlendi. Buna göre, usulsüzlük cezaları derecelerine göre 4,7 lira ile 220 lira arasında değişecek. Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması şeklindeki usulsüzlüklere ilişkin cezalar da 350 liradan başlayacak.



Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğine göre de konutlara ait çevre temizlik vergisi, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 47 kuruş, diğer belediyelerde 35 kuruş olarak hesaplanacak.



Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'e göre de motor silindir hacmine bakılmaksızın, hesaplanması gereken ÖTV ve diğer her türlü vergiler dahil bedeli 303 bin 200 liranın altında olan binek otomobil, panelvan, pikap, arazi taşıtı, ATV, cip gibi taşıtların, engellilik derecesi yüzde 90 veya daha fazla olan malul veya engelliler tarafından 5 yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı ÖTV'den istisna tutuldu.



MTV VE EMLAK VERGİSİ



Öte yandan Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları ise yeniden değerleme oranı yerine, Cumhurbaşkanı kararı doğrultusunda yüzde 12 oranında artırıldı.



Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğine göre 1-3 yaş grubunda yer alan ve motor silindir hacmi 1300 santimetreküpe kadar olan otomobillerin vergisi, 964 lira ile 1156 lira arasında değişecek.



Aynı yaş grubundaki motor silindir hacmi 1301 santimetreküp ile 1600 santimetreküp arasındaki otomobillerin vergisi de 1678 lira ile 2 bin 14 lira arasında olacak. 4001 santimetreküpün üzerindekilerin vergisi ise 42 bin 97 lira ile 45 bin 924 lira arasında değişecek.



Yıllık vergi tutarı, 1-6 yaş arası minibüslerde 1152 lira, aynı yaştaki 25 kişiye kadar otobüslerde 2 bin 908 lira, bin 500 kilograma kadar kamyonet, kamyon ve benzeri araçlarda 1033 lira olacak.



Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğine göre de 2020 yılına ait emlak vergi değerleri, 2019 yılı vergi değerlerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı (yüzde 11,29) kadar artırılarak hesaplanacak.



Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde 2019 yılı için alınması gereken maktu özel iletişim vergisi (ÖİV) tutarı 79 lira olarak belirlendi.