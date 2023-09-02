Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon satışının ne zaman yapılacağı, konuyla ilgili son durumu merak eden öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Sene başından bu yana gündemde olan konunun yakın zaman içinde netleşmesi bekleniyor. Peki, vergisiz telefon satışı ne zaman? Öğrenciye ÖTV'siz telefon satışında son durum ne?



BAKAN ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kabine Toplantısı sonrasında basın mensuplarının konuya ilişkin sorularını yanıtladı.



Yükseköğrenimdeki gençlere bir defaya mahsus cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanmasına ilişkin bir çalışma olup olmadığının sorulması üzerine Şimşek, bu konuda bir çalışma olduğunu ancak detay paylaşamayacağını söyledi.



Şimşek, konunun TBMM'nin yeni yasama yılına başlamasıyla gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin soruya da "Yasal düzenleme gerektiren konularda tabii ki Meclis'in açılması gerekir. İdari karar gerektirenler, idari kararla yapılır. Ne zamanlama ne içerik konusunda kesinleşmemiş konularda değerlendirme yapmayacağım." yanıtını verdi. Bakan Şimşek, çalışmanın tamamlanmadığı konularda değerlendirme yapmasının doğru olmayacağını vurguladı.

VERGİSİZ TELEFON SATIŞINDAN KİMLER YARARLANACAK?



Kampanyadan yüksekokul ve açık öğretimde okuyanlar dahil 7 milyon öğrenci yararlanacak.



HANGİ TELEFONLARDA UYGULANACAK?



Vergisiz modeller Türkiye'de üretilen telefonları kapsayacak ve bir üst sınırı olacak.



Türkiye'de üretilen modeller içinde Samsung ve General Mobile bulunuyor. Huawei ve Apple ise bu listede yer almıyor.



VERGİSİZ TELEFON SATIŞI NE ZAMAN BAŞLAR?



Yükseköğrenimdeki gençlere bir defaya mahsus cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanmasına ilişkin bir çalışmalar devam ediyor.



Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.