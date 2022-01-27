Vestel tasarımlarına Good Design’dan 20 yeni ödül

Vestel, Chicago Athenaeum Mimarlık ve Tasarım Müzesi tarafından düzenlenen Good Design 2021’de tasarımlarıyla 20 ödül almaya hak kazandı.

Haberler 27.01.2022 - 10:43

Vestel tasarımlarına Good Design’dan 20 yeni ödül

İleri teknolojiye sahip ürünlerle kullanıcıların hayatını kolaylaştırmanın yanında tasarımlarla şıklık beklentisini de karşıladıklarına dikkat çeken Vestel CEO’su Turan Erdoğan, “Tasarım alanında en prestijli organizasyonların başında gelen Good Design, dünyanın en eski yarışması. Bu organizasyondan aldığımız 20 ödülle Vestel olarak ülkemizin adını zirveye taşımaktan gurur duyuyoruz” açıklamasında bulundu.

Good Design 2021 kapsamında Vestel Elektronik Endüstriyel Tasarım Grubu 7, UX Grubu 7 olmak üzere toplam 14, Vestel Beyaz Eşya ise 6 projesiyle ödül almaya hak kazandı.

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