VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? (2022-23 VGM burs başvuru sonuçları sorgulama)

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvurularının tamamlanmasıyla birlikte, gözler vakıftan gelecek sonuç açıklamasına çevrildi. Lisans ve ön lisans öğrencilerinin yaptığı burs başvurularının ardından ihtiyaç sahibi öğrencilere karşılıksız burs verilecek. Peki, VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? (2022-23 VGM burs başvuru sonuçları sorgulama)

VGM burs başvuru sonuçları için nefesler tutuldu. 2022-23 eğitim öğretim yılı için başlayan VGM burs başvuruları geçtiğimiz haftalarda tamamlandı. başvurularının ardından gözler vakıftan gelecek sonuç açıklamasına çevrildi. Peki, VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2021-2022 eğitim öğretim yılı VGM burs sonuçları geçtiğimiz yıl ocak ayının ilk haftasında adayların erişimine açılmıştı.

Buna göre; KYK burslarından önce değerlendirilecek olan VGM burs başvurularının bu yıl da ocak ayında sonuçlanması bekleniyor.

VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? (2022-23 VGM burs başvuru sonuçları sorgulama) - 1

VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR?

2021-2022 eğitim yılından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 200,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 650,00 TL, yabancı uyruklu yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 650,00 TL olarak belirlenmişti.

2022-2023 VGM burs ücretinin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

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