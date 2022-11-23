VGM burs başvurusu nasıl yapılır, başvurular ne zaman bitecek? (2022 VGM yükseköğrenim burs başvuruları)

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvurularının başlamasıyla birlikte, başvuruların nasıl yapılacağı ve son tarih sorgulanıyor. VGM yükseköğrenim burs başvuruları 21 Kasım itibariyle başladı. İhtiyaç sahibi öğrencilere verilecek olan VGM burs başvurusu nasıl yapılır?

VGM burs başvurusu nasıl yapılır, başvurular ne zaman bitecek? (2022 VGM yükseköğrenim burs başvuruları)

VGM yükseköğrenim burs başvurularının başlamasıyla birlikte, başvurularını henüz tamamlamamış olan adaylar, için son tarihleri merak ediyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden yayımlanan takvim sonrasında, VGM bursları için başvuru tarihleri belli oldu.

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BAŞVURUSU

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden yayımlanan, 2022-23 burs takvimi sonrasında VGM yükseköğrenim burs başvuruları için tarihler belli oldu.

Buna göre; VGM yükseköğrenim burs başvuruları 21-30 Kasım tarihleri arasında alınacak.

VGM burs başvurusu nasıl yapılır, başvurular ne zaman bitecek? (2022 VGM yükseköğrenim burs başvuruları) - 1

Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, VGM'nin resmi internet sayfası https://burs.vgm.gov.tr/Login.aspx?BasvuruTuru=YO üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek.

VGM BURS BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYIN

VGM burs başvurusu nasıl yapılır, başvurular ne zaman bitecek? (2022 VGM yükseköğrenim burs başvuruları) - 2

VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR?

2021-2022 eğitim yılından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 200,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 650,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 650,00 TL olarak belirlenmiştir.

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