VGM burs sonuçları 2022: Başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuru sonuçları, başvuru döneminin sona ermesiyle birlikte sorgulanmaya başladı. VGM 2022-23 eğitim yılı burs başvuruları 1 Aralık'ta sona erdi ve başvuruda bulunan ihtiyaç sahibi öğrenciler, burs sonuçları için bekleyişe başladı. Peki, VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM burs sonuçları 2022: Başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

VGM burs başvuru sonuçları için gözler yapılacak olan sonuç açıklamasına çevrildi. VGM açıklamasında, "2022-2023 Eğitim Yılı Yükseköğrenim ve Yabancı Uyruklu Yükseköğrenim Başvurularının 1 Aralık 2022 tarihi itibariyle sona ermesiyle birlikte 2022-2023 eğitim yılında Genel Müdürlüğümüzce verilmekte olan tüm burslarımız için başvuru dönemi sona ermiştir." duyurusunda bulundu. Peki, VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2021-2022 eğitim öğretim yılı VGM burs sonuçları geçtiğimiz yıl ocak ayının ilk haftasında adayların erişimine açılmıştı.

Buna göre; KYK burslarından önce değerlendirilecek olan VGM burs başvurularının bu yıl da ocak ayında sonuçlanması bekleniyor.

VGM burs sonuçları 2022: Başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 1

VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR?

2021-2022 eğitim yılından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 200,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 650,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 650,00 TL olarak belirlenmişti.

2022-2023 VGM burs ücretinin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

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