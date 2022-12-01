VGM burs sonuçları 2022: Başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

VGM burs başvuru sonuçları için gözler yapılacak olan sonuç açıklamasına çevrildi. VGM açıklamasında, "2022-2023 Eğitim Yılı Yükseköğrenim ve Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Burs Başvurularının 1 Aralık 2022 tarihi itibariyle sona ermesiyle birlikte 2022-2023 eğitim yılında Genel Müdürlüğümüzce verilmekte olan tüm burslarımız için başvuru dönemi sona ermiştir." duyurusunda bulundu. Peki, VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?



VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



2021-2022 eğitim öğretim yılı VGM burs sonuçları geçtiğimiz yıl ocak ayının ilk haftasında adayların erişimine açılmıştı.



Buna göre; KYK burslarından önce değerlendirilecek olan VGM burs başvurularının bu yıl da ocak ayında sonuçlanması bekleniyor.

VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR?



2021-2022 eğitim yılından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 200,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 650,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 650,00 TL olarak belirlenmişti.



2022-2023 VGM burs ücretinin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.