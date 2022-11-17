VGM yükseköğrenim burs başvurusu ne zaman? Kimler başvurabilir? (2022-23 VGM burs başvuru tarihleri)

VGM yükseköğrenim burs başvuruları için geri sayım başladı. İhtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim ve öğretim hayatına destek olabilmesi için burs yardımı yapan VGM'nin, bu yıl ki başvuru tarihleri belli oldu. Peki, VGM yükseköğrenim burs başvurusu ne zaman? Kimler başvurabilir?



VGM ORTAÖĞRENİM BURS BAŞVURULARI



VGM ortaöğrenim burs başvuruları 7 Kasım tarihinde alınmaya başlandı.



Buna göre; Yayınlanan takvim sonrasında VGM ortaöğrenim burs başvuruları 21 Kasım'da sona erecek.



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VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?



Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden yayımlanan, 2022-23 burs takvimi sonrasında VGM yükseköğrenim burs başvuruları için tarihler belli oldu.



Buna göre; VGM yükseköğrenim burs başvuruları 21-30 Kasım tarihleri arasında alınacak.



VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR?



2021-2022 eğitim yılından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 200,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 650,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 650,00 TL olarak belirlenmiştir.