Virüs iş gezilerini de etkiledi (820 milyar dolarlık kayıp)

Küresel İş Seyahatleri Birliği'nin (GBTA) yaptığı araştırmaya göre, dünya genelinde birçok sektörü olumsuz etkileyen salgın sebebiyle Asya’ya yönelik seyahatler en büyük kesintiyi gördü.



EKONOMİYİ ETKİLİYOR



Araştırmaya katılan her dört şirketten üçü Çin, Hong Kong, Tayvan ve diğer Asya-Pasifik ülkelerine yönelik iş seyahatlerinin tümünü veya çoğunu iptal ettiklerini veya askıya aldıklarını bildirdi.

GBTA iş seyahatlerindeki kaybın şubatta yapılan 560 milyar dolarlık tahminin çok üzerinde olduğunu belirtti.



Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve hızlı yayılan virüs, çoğu Çin’de olmak üzere 4 binden fazla insanı öldürdü ve küresel olarak işletmeleri büyük zarara uğrattı. GBTA Operasyon Direktörü Scott Solombrino yaptığı açıklamada, “Koronavirus iş seyahati endüstrisinin kârlılığını önemli ölçüde etkiliyor. Bu durumun iş seyahati endüstrisine ve daha geniş olarak ekonomiye etkisi göz ardı edilemez” dedi.



YÜZDE 95 ÇİN'DE



Salgından bu yana iş seyahatlerinde yüzde 95 düşüş yaşayan Çin’in, kurumsal seyahatten 404.1 milyar dolar gelir kaybetmesi bekleniyor. İş seyahatlerinde Avrupa kaynaklı kaybın ise 190.5 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor. Habere göre kurumsal harcamalardan en çok havayolları ve oteller yararlanıyor.

Virüs yayılmaya devam ettikçe bu iş kollarının gelirlerinin olumsuz etkilenmesi bekleniyor.

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