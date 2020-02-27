Virüsün ilk ticari faturası denizde

NTV Haber 27.02.2020 - 12:06 | Son Güncelleme : 27.02.2020 - 12:09
Corona virüsün global düzeydeki olumsuz etkilerinden biri, dünya ticaretinin yüzde 80'ini taşıyan denizcilik sektöründe görülüyor.
Çin'deki fabrikaların yarısında üretimin durması üzerine hammadde ihtiyacının azlaması konteyner arzında sıkıntı yarattı.
Deniz taşımacılığında navlun artışı yüzde 30'ları aştı. Baltık kuru yük endeksi 500 puan seviyelerine geriledi. gelişmelerin dünya ticaretini frenlemesi ve büyüme rakamlarına yansıması bekleniyor.
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