Virüsün ilk ticari faturası denizde

Kontrol altına alınamayan virüs salgınının ilk ticari faturası deniz yolula geldi. Küresel taşımacılığın omurgasını oluşturan denizde, navlun rekor düzeyde arttı.

NTV Haber 27.02.2020 - 12:06 | Son Güncelleme : 27.02.2020 - 12:09

ihracat.jpg

İlişkili Haberler

Corona virüsün küresel ekonomiye etkileri

Corona virüsün küresel ekonomiye etkileri

TÜİK, dış ticaret istatistiklerinde revizyona gitti

TÜİK, dış ticaret istatistiklerinde revizyona gitti

Corona virüsün global düzeydeki olumsuz etkilerinden biri, dünya ticaretinin yüzde 80'ini taşıyan denizcilik sektöründe görülüyor.

Çin'deki fabrikaların yarısında üretimin durması üzerine hammadde ihtiyacının azlaması konteyner arzında sıkıntı yarattı.

Deniz taşımacılığında navlun artışı yüzde 30'ları aştı. Baltık kuru yük endeksi 500 puan seviyelerine geriledi. gelişmelerin dünya ticaretini frenlemesi ve büyüme rakamlarına yansıması bekleniyor.

VİDEO: TÜRKİYE ÖLÜMCÜL VİRÜS KUŞATMASINDA

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...