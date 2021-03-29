Visa ödemelerde USD Coin kullanımına izin verileceğini açıkladı

Uluslararası ödeme sistemi Visa, dijital ve geleneksel para birimleri dünyaları arasında köprü görevi görecek en büyük ilk anlaşmayı resmen duyurdu.



Visa yaptığı açıklamada, ödeme ağında işlem yapmak için kripto para birimi USD Coin kullanımına izin vereceğini resmen duyururken şirket, ödeme ve kripto para platformu Crypto.com ile pilot programı başlattığını açıkladı.



Bu seçeneği bu yıl içerisinde daha fazla ortağa sunmayı planladığı belirtilen Visa’nın, yaptığı anlaşmayla kullanıcılarına işlemlerini doğrudan USD Coin ile işlem yapma yetkisi vereceği bildirildi.



35 DİJİTAL PARA PLATFORMUYLA ORTAKLIK



Değeri 1’e 1 oranla ABD dolarına sabitlenmiş stablecoin kripto para biri olan USD Coin ile yaptığı anlaşma sonrası Visa, yaklaşık 50 milyonun üzerinde aktif kullanıcısı olan Coinbase, Crypto.com, BlockFi ve Bitpanda dahil olmak üzere 35 dijital para platformuyla ortaklık yapacak.



Şirket verilerine göre dünya çapında kullanımda olan 3,3 milyar Visa kartı bulunurken Visa'nın kripto para birimi başkanı Cuy Sheffield, "Kripto ortaklarımızın çoğunun işlemlerini USDC'nin üzerine inşa ettiğini ve kullandığını gördük" derken “Birçoğu çalışanlarına ve satıcılarına stabilcoin ile ödeme yapıyor. Yaptığımız anlaşma doğal bir uyumun göstergesi" şeklinde konuştu.



DAHA ÖNCE MASTERCARD DA KRİPTO PARAYI BENİMSEMİŞTİ



Mastercard, BlackRock ve BNY Mellon gibi büyük finans kuruluşlarının kripto paraları benimsemesinin ardından Visa’nın da yaptığı anlaşma ile birlikte kripto para birimlerinin yatırım portföylerinde düzenli olarak yer alacağı görüşleri gittikçe güçlendi.



Visa, geçtiğimiz Aralık ayında Circle Internet Financial tarafından Ethereum blockchain üzerinden geliştirilen USD Coin‘e (USDC) bağladığını duyurmuş, 2,9 milyar dolar değerindeki dijital para birimleri Visa kredi kartı veren kuruluşların USDC yazılımını platformlarına entegre etmeye ve USDC ödemeleri gönderip almaya başlamasına yardımcı olmak için Visa ile çalışmasını sağlayacağını bildirmişti.

HABERDEN SONRA BİTCOİN YÜKSELİŞE GEÇTİ

Visa'nın, kendi ödeme ağında USD Coin ile işlem yapılabileceğini açıklamasının ardından Bitcoin ve altcoin fiyatları yükselişe geçti.

Visa, USD Coin işlemlerini Crypto.com ile birlikte test etmeye başlamasını açıklamasının ardından Bitcoin, haberden önce 56 bin 215 dolardan işlem görürken haberden sonraki ilk bir saat içerisinde 58 bin 191 dolara kadar yükseldi.



Visa’nın teknolojisinden faydalandığı Ethereum'un fiyatı ise bin 710 dolardan bin 765 dolara çıktı.



Visa, USD Coin ile yapılacak transferlerin Ethereum üstünden işlem göreceği belirtilmişti.

