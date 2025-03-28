Vitamin ve mineral bombası: Pazarda tanesi 20-50 lira arasında değişiyor
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki semt pazarlarında, son yıllarda tropikal meyvelere olan ilgi artıyor.
Özellikle sağlıklı beslenme trendinin yaygınlaşmasıyla birlikte, avokado da pazarlarda yerini almaya başladı. Pazarcı Mehmet Kolay, avokadonun birçok faydası olduğunu ve Tavşanlı'da da satışlarının giderek arttığını belirtti.
Kolay, daha önceleri yurt dışından ithal edilen avokadonun, artık Antalya'da da yeterli miktarda yetiştirildiğini ve bu sayede halka daha uygun fiyatlarla sunulabildiğini ifade etti.
SİNDİRİMİ KOLAYLAŞTIRIYOR
Avokado, içerdiği sağlıklı yağlar, vitaminler ve mineraller sayesinde birçok fayda sunuyor. Kalp sağlığını desteklemesi, kolesterolü düşürmesi, sindirimi kolaylaştırması ve cilt sağlığına iyi gelmesi gibi özellikleriyle bilinen avokado, sağlıklı yaşamın vazgeçilmezlerinden biri haline geldi.
Mehmet Kolay, özellikle gençlerin ve sağlıklı beslenmeye özen gösterenlerin avokadoyu tercih ettiğini söyleyerek, bugün itibariyle Avakado tane fiyatlarının 20 ile 50 TL arasında değiştiğini duyurdu.
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