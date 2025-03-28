Vitamin ve mineral bombası: Pazarda tanesi 20-50 lira arasında değişiyor

Özellikle sağlıklı beslenme trendinin yaygınlaşmasıyla birlikte, avokado da pazarlarda yerini almaya başladı. Pazarcı Mehmet Kolay, avokadonun birçok faydası olduğunu ve Tavşanlı'da da satışlarının giderek arttığını belirtti.

Kolay, daha önceleri yurt dışından ithal edilen avokadonun, artık Antalya'da da yeterli miktarda yetiştirildiğini ve bu sayede halka daha uygun fiyatlarla sunulabildiğini ifade etti.