Vodafone Türkiye'den 15 yılda 25 milyar TL yatırım

Vodafone Türkiye'nin 2020 performansı ve 2021 hedefleri, şubat başında CEO'luk bayrağını devralan Engin Aksoy'un katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda paylaşıldı.



Aksoy, 2020 yılının, sadece Türkiye için değil, tüm dünya için zor bir yıl olduğunu anımsatarak, Vodafone olarak salgının yaşam üzerindeki etkilerini azaltmak ve iletişimin sürekliliğini sağlamak için tüm kaynakları seferber ettiklerini anlattı.



İyi bir sınav verdiklerini ve bu olağanüstü dönemde bireylerden kurumlara toplumun her kesimini bağlantıda tutmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Aksoy, şunları kaydetti:



"2020'de operasyonel ve finansal açıdan da iyi bir sınav verdik. Servis gelirlerimiz 13,6 milyar TL'ye ulaşırken, dijital kanallarımızı kullanan aylık aktif müşteri sayımız yüzde 22 artarak 16,3 milyonun üzerine çıktı. 2020'de zorlu koşullara rağmen yatırımlarımızı da aralıksız sürdürdük ve toplamda 2 milyar TL'ye yakın yatırım yaptık. Böylece, Türkiye pazarına son 15 yılda yaptığımız toplam yatırım 25 milyar TL'yi aştı.



Hem dijitalleşme yönünde attığımız adımlar, hem de finansal performansımız, Grubumuzda takdir görüyor ve örnek gösteriliyor. Üçüncü çeyrek verilerine göre, Vodafone Grubu içinde servis gelirleri bakımından en çok büyüyen operatör olduk. Aralık 2020 sonu itibarıyla faturalı abone sayımız 1,1 milyon artışla 15,2 milyona çıkarken, 23,4 milyonu mobil, 1,2 milyonu sabit genişbant olmak üzere toplam 24,6 milyon müşteriye hizmet veriyoruz."



"TÜRKİYE, VODAFONE GRUBU İÇİNDE EN İYİ UYGULAMALARIN YAPILDIĞI PAZARLARDAN BİRİ"



Türkiye'nin, Vodafone Grubu içinde en iyi uygulamaların yapıldığı pazarlardan biri olduğuna dikkati çeken Aksoy, "Sonuçlarımız son derece pozitif. Bu pozitif tabloyu önümüzdeki dönemde daha da güçlendirerek yolumuza devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.



Yeni nesil telekom şirketi olarak sadece iletişim hizmetleri sunmanın ötesine geçtiklerini dile getiren Aksoy, dijitalleşmenin gücünü kullanarak, dijital pazaryeri, finans ve sigorta hizmetleri sağlayıcısı olma yönünde adımlar attıklarından bahsetti.



Aksoy, bu doğrultuda bugüne kadar önemli mesafe kat ettiklerine dikkati çekerek, dijitalleşme performansını artırmak ve yeni iş alanlarının büyümesini desteklemek amacıyla holding yapısına geçtiklerini anlattı.



Vodafone Holding AŞ'nin, 4 ana dikey altında 10 şirketten oluştuğuna atıfta bulunan Aksoy, "Hedefimiz, dijital servisler odağımızı devam ettirerek bu şirketlerimizi daha da büyütmek" dedi.



"YATIRIMLARIMIZIN YÜZDE 99'UNU TEKNOLOJİ YATIRIMLARI OLUŞTURUYOR"



Teknoloji yatırımlarına aralıksız devam ettiklerinin altını çizen Aksoy, toplam yatırımların yüzde 99'unu teknoloji yatırımlarının oluşturduğunu, Türkiye'nin teknoloji haritasında önemli bir yere sahip olduklarını söyledi.



Aksoy, 81 ilde 23,4 bini aşkın 4.5G iletişim noktasıyla 4.5G'de en geniş kapsamaya sahip operatör olmayı sürdürdüklerini vurgulayarak, şunları söyledi:



"Tüm baz istasyonlarımızın neredeyse tamamında 4.5G hizmeti sağlıyoruz. Altyapımızı yeni nesil teknolojilerle geliştirmeye devam ediyoruz. Yapay zeka dayanan Smart SON akıllı şebeke teknolojisini şebekesinde ilk ve en yaygın şekilde kullanan operatör konumundayız. Bu teknoloji sayesinde son yaptığımız ölçümlerde 4.5G şebekemizde yaklaşık yüzde 35'lik kalite iyileşmesi sağladık.



Toplam 250'nin üzerinde ULAK yerli baz istasyonuyla ülkemizde en yüksek sayıda canlı ULAK baz istasyonu devrede olan operatörüz. Dünya çapında 5G teknolojisinin gelişiminde kritik rol oynayan Grubumuz, 10'u aşkın Avrupa ülkesinde 5G şebekesini devreye aldı. 5G alanındaki global deneyimimizi Türkiye'ye taşıyarak müşterilerimize en iyi dijital deneyimi yaşatmaya hazırlanıyoruz."



Aksoy, yerli ve milli 5G ekosisteminin oluşmasına katkı sağladıklarını belirterek, Türkiye'yi dijitalleşme liginde hızlı adımlarla tırmandıracak olan 5G uygulamalarının, şimdiden mevcut şebekeleri üzerinde çalışmaya başladığını dile getirdi.



"YAKINDA VIRTUAL FUTURE LAB'I HAYATA GEÇİRECEĞİZ, ÇÖZÜMLERİMİZİ KOBİ'LER DAHİL HER ÖLÇEKTEN ŞİRKETE YAYABİLECEĞİZ"



Engin Aksoy, Vodafone Business çatısı altında işletmeleri yeni nesil teknolojilere hazırladıklarını aktararak, 1,2 milyon kurumsal müşterinin teknoloji ortağı olarak çalışmaları sürdürdüklerinden bahsetti.



TOBB işbirliğiyle başlattıkları "Dijital Dönüşüm Hareketi" hakkında bilgi veren, Türkiye'nin dijital skorunun son 3 yılda 53'ten 71'e yükseldiğine dikkati çeken Aksoy, yakında Virtual Future Lab'i de hayata geçireceklerini ve çözümleri KOBİ'ler de dahil her ölçekten şirkete yayabileceklerini söyledi.



Aksoy, "Yerli çözüm ortaklarımızla geliştirdiğimiz Red Kontrol, Bulut Santral ve Siber Güvenlik Operasyon Merkezi gibi çözümlerle ekosistem için yarattığımız iş hacmi yaklaşık 100 milyon TL oldu. Halihazırda 700 aktif tedarikçi ve bayi ile birlikte çalışıyoruz.

Yerli teknoloji ekosistemimizi her geçen gün genişletmeye devam ediyoruz. Satın alma süreçlerimizin tamamında yerli üreticileri pozitif ayrımcılık yaparak önceliklendiriyoruz" ifadelerini kullandı.



"VODAFONE YANIMDA, TÜRKİYE'NİN EN AKTİF KULLANILAN UYGULAMALARINDAN BİRİ KONUMUNDA"



Yeni nesil telekom şirketi olarak, en önemli büyüme alanlarından birinin de dijital servisler olduğunun altını çizen Aksoy, tüm kanallarda dijitalleşmeye odaklandıklarını anlattı.



Aksoy, 4 yıl önce kullanıma sundukları Vodafone Yanımda uygulamasının, en büyük müşteri iletişim kanalı haline geldiğini belirterek, şu bilgileri verdi:



"Bu uygulamayla, müşterilerimize tüm işlemlerini tek bir platformdan yapma kolaylığı sunuyoruz. Müşterilerimizin her 35 saatte bir kullandığı Vodafone Yanımda, Türkiye'nin en aktif kullanılan uygulamalarından biri konumunda. Uygulamamızın 2020 yılında tekil kullanıcı sayısı 22 milyonu, aylık ziyaret trafiği ise 300 milyonu aştı.

Vodafone Yanımda üzerinden pek çok yeni servis de sunmaya başladık. 100'ü aşkın markanın 400'ü aşkın fırsat kampanyasının yer aldığı Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası ile müşterilerine pazaryeri hizmeti sunan ilk operatör olduk.



Ayda 200 binin üzerinde işlemin gerçekleştiği platformumuzun aylık kullanıcı sayısı ise 9 milyona ulaştı. İstegelsin işbirliğiyle sunduğumuz ve ayda 100 bin market alışverişine ulaşmayı hedeflediğimiz süpermarket servisi ile telekom sektöründe online süpermarket alışverişini sahiplenen ilk şirket olduk."



Vodafone Grubu'nda da bir ilk olan süpermarket servisini, bir 'dijital alışveriş merkezine' dönüştürmek istediklerine dikkati çeken Aksoy, dijital servislerle, değişen ve dönüşen Türkiye'nin, kuralları yeniden tanımlanan e-ticaret dünyasındaki yerlerimi aldıklarını dile getirdi.



"47 MİLYON TL'LİK SOSYAL YATIRIM YAPTIK"



Tüm dünyada "amaç odaklı bir şirket" olmaya önem verdiklerinin altını çizen Aksoy, "Amaç odaklı bir şirket olarak, 2025 yılına kadar 1 milyar insanın hayatına dokunacağız ve operasyonlarımızdan kaynaklı çevresel etkimizi yarıya indireceğiz. Türkiye Vodafone Vakfı çatısı altında son 14 yılda toplam 4,3 milyonu aşkın kişinin hayatına dokunduk ve 47 milyon TL'lik sosyal yatırım yaptık" ifadelerini kullandı.



Engin Aksoy, toplumsal dönüşümde esnaf ve KOBİ'lerin önemine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.



Esnaf ve KOBİ'ler için büyük bir destek projesini hayata geçirmeye hazırlandıklarını aktaran Aksoy, şunları aktardı:



"Destek paketimizden yararlanmak isteyen tüm esnaf ve KOBİ'lere Dijital Pazarlama Danışmanlığı ücretsiz olarak sunulacak. Pandemi döneminde KOBİ'lerin kaybettiği müşteri ve gelir potansiyelini dijital pazarlamayla geri kazanacaklarına inanıyoruz. Amacımız, bu zor dönemde dijital çözümlerimizi esnaf ve KOBİ’lere ücretsiz sunarak dijital dönüşümlerine katkıda bulunmak ve ekonomiye fayda sağlamak."



"DİJİTAL SERVİSLERLE BÜYÜYECEĞİZ"



Tüm dünyada yeni yol haritalarını "yeni nesil telekom şirketine dönüşmek" olarak belirlediklerini belirten Aksoy, gelecek planlarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:



"Bu doğrultuda 2025 yılına kadar 'Türkiye’nin en hızlı büyüyen dijital servisler şirketi' olmayı hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmak için 'Bağlantı, Vodafone Yanımda ve Vodafone Business' unsurlarından oluşan bir büyüme planı oluşturduk. Altyapımızı en yeni teknolojilerle geliştirmeye devam ederek müşterilerimize en iyi dijital deneyimi yaşatmaya devam edeceğiz.



Vodafone Yanımda'nın her gün girilip işlem yapılan, kullanılan ve yaşayan bir 'süper uygulama' olması için yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Vodafone Business markamızla, Veri Merkezi, Bulut Çözümleri, Siber Güvenlik, Özelleştirilmiş Mobil Ağ ve IoT alanlarında yapacağımız yatırımlarla önümüzdeki 5 yıl katlanarak artan bir hızda büyümeyi planlıyoruz. Büyüme hedeflerimizi gerçekleştirirken ana odağımız 'mutlu paydaşlar yaratmak' olmaya devam edecek."



"BU HAFTA DUYURACAĞIMIZ DESTEK, PAZAR YERİNİN DE DIŞINDA BİR DESTEK"



Engin Aksoy, önümüzdeki dönem de hem startupların hem de KOBİ'lerin pazar yerinden yararlanmasını sağlayacaklarının altını çizdi.



KOBİ'lere duyuracakları desteğin pazar yerinin de dışında bir destek olduğunu bildiren Aksoy, bu çerçevede KOBİ'lerin gerekirse kendi web sayfaları üzerinden, kendi dijital kanallarını kurarak ya da dijital kanal kurmadan, dijital mecraları kullanarak müşterileri büyütme, gelirlerini artırma yolunda onlara yardımcı olmak ve uzmanlıklarını onlarla paylaşmak istediklerini söyledi.



Aksoy, proje kapsamında 100 binden fazla KOBİ'ye ulaşacaklarını, hedeflerinin ise tüm KOBİ'lere ulaşmak olduğunu dile getirdi.



Sabitteki abone büyümesinin 1 yılda 200 bin adet olduğunu, data kullanımının Ekim-Aralık döneminde yüzde 51,3 arttığını aktaran Aksoy, salgın döneminde yaşanan değişimler hakkında da değerlendirmelerde bulundu.



"DİJİTAL KANALLARI KULLANAN MÜŞTERİ SAYIMIZ PANDEMİ DÖNEMİNDE 3 MİLYON CİVARINDA ARTTI"



Aksoy, data kullanımda süreç içinde ciddi artışlar yaşandığını anımsatarak, şunları söyledi:



"Dijital servislerimiz bu yıl da yüzde 22 büyüdü diyoruz ama zaten pandemi öncesinde bu sürece hazırdık. Bizim müşterimizle uzun yıllara dayanan çok kişisel bir ilişkimiz var. Dijital alandaki tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. En hızlı büyüyen dijital servisler şirketi olacağız, bunun için bağlantının ötesine geçmemiz lazım, biz bir platform şirketiyiz.



Tüketicilerin kişiselleştirilmiş hizmetlere olan talebi arttı. Dijital kanalları kullanan müşteri sayımız pandemi döneminde 3 milyon civarında arttı. Süpermarket uygulamamızı kullanan müşteri sayımız çok hızlı artıyor."



Whatsapp'ın istediği izin ve yetki konusu kendisine hatırlatılan ve buna benzer bir uygulama çalışmaları olup olmayacağı sorulan Aksoy, şu yanıtı verdi:



"Buradaki stratejimiz platform şirketi olmak. Sektörde ve sektör dışında kuvvetli hangi uygulamalar varsa onları müşterilerimize sunmak istiyoruz. Mesajlaşma uygulaması konusunda şu an gündemimizde yeni bir uygulama yapmak yok ama Türkiye'deki her türlü yapılacak yerli uygulamaları desteklemek istiyoruz.



Mesajlaşma ve diğer alanlarda sektör olarak da ortak bir uygulama geliştirilecek olursa onu da destekleriz. Bunun dışında Türkiye'de kurumların geliştireceği yerli uygulamalar olursa onları da dahil ederiz. Amacımız platform şirketi olmak."