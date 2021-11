Vodafone Türkiye'den son 5 yılın en hızlı büyümesi

Vodafone Türkiye'nin 2021 performansı, 2022 hedefleri ve Nisan-Eylül 2021 dönemine ait ilk yarıyıl sonuçları düzenlenen toplantıda paylaşıldı.



Nisan-Eylül 2021 dönemine ait ilk yarıyıl sonuçlarını göre, Vodafone Türkiye'nin servis gelirleri, bu dönemde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20,2 artarak 8,2 milyar TL'ye ulaştı. Şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,5 artışla 2,8 milyar TL'ye yükseldi.



Bu sonuçlarla son 5 yılın en yüksek çeyrek ve yarıyıl servis geliri büyümesine imza atıldı. Şirket, mali yılın ilk yarısında 1,1 milyar TL'lik yatırım yaptı.

Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy

"ÖNÜMÜZDEKİ 5 YILDA KATLANARAK ARTAN BİR HIZDA BÜYÜMEYİ PLANLIYORUZ"

Büyüme performansını yatırımlarla da desteklediklerini ve mali yılın ilk yarısında 1,1 milyar TL'lik yatırım yaptıklarını anlatan Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, "Şirketimizin 15'inci yılı vesilesiyle hazırladığımız ekonomik etki analizine göre, bu süreçte Türkiye ekonomisine sağladığımız doğrudan, dolaylı ve tetiklenen Gayrisafi Yurt içi Hasıla katkısının reel değeri 334 milyar TL'ye ulaştı, toplam yatırımımızın reel değeri 63 milyar TL olarak gerçekleşti" ifadelerini kullandı.



Aksoy, Vodafone Yanımda ve Vodafone Business unsurlarını içeren bir büyüme planı oluşturduklarını söyledi.



Vodafone olarak, 2025 yılına kadar Türkiye'nin en hızlı büyüyen yeni nesil bağlantı ve dijital servisler şirketi olmayı hedeflediklerini dile getiren AKsoy, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Bu hedefe ulaşmak için 'Bağlantı, Vodafone Yanımda ve Vodafone Business' unsurlarını içeren bir büyüme planı oluşturduk. Altyapıda ana hedefimiz, müşterilerimize hem mobilde hem sabitte sınırsız bir deneyim yaşatmak.

Kurumsal alanda yapacağımız yatırımlarla önümüzdeki 5 yılda katlanarak artan bir hızda büyümeyi planlıyoruz. Vodafone olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin ekonomik ve toplumsal kalkınmasına katkımızı artırarak sürdüreceğiz."



"3 OPERATÖRÜN ORTAK YATIRIM YAPMASI GEREKEN ALANLAR VARSA İŞBİRLİĞİNE AÇIĞIZ"



Dijital servisler şirketi olacaklarını ifade eden Aksoy, "2030 yılına geldiğimizde tam dijitalleşmiş bir Türkiye hayal ediyoruz. Türkiye'deki tüm kamu kuruluşlarının, özel kuruluşların, bireylerin dijital deneyimi, sınırsız yaşayabildiği, dijital deneyimle tüm ürün ve servise ulaşabildiği, teknolojiyle hayatını kolaylaştırdığı bir Türkiye hayal ediyoruz.

Bu amaçla da kendi üzerimize düşenleri yapmakla beraber 3 operatörün ortak yatırım yapması gereken alanlar varsa da bu alanlarda da işbirliğine de açık olduğumuzu tekrar ifade etmek istiyorum" diye konuştu.



Aksoy, 5G altyapısının çok önemli olduğunu, dünyada 76 ülkede 176 tane ticari şebekenin 5 bin lansman gerçekleştirdiğini söyledi.



Türkiye'nin bu konuda gecikmemesini, dijital devrimi ıskalamamasını, 2022 yılının sonunda ihalesinin yapılıp 2023'te Türkiye'de 5G'nin olmasını, hem tüketicilere hem kurumlara 5G'nin ulaşmasını temenni eden Aksoy, ortak altyapı şirketi kurulması noktasında ortak bir irade olduğunu ancak bir ilerleme kaydedilmediğini dile getirdi.



ABONE SAYISI ARTTI



Nisan-Eylül 2021 döneminde mobil abone sayısı bir önceki çeyreğe göre 715 bin net abone artışıyla 24,7 milyona yükselen Vodafone Türkiye'nin makinelerarası iletişim (M2M) dahil toplam mobil abone sayısı ise 27,4 milyona ulaştı.



Şirketin, faturalı abone sayısı 16,1 milyonu aşarken, toplam abone bazının yüzde 65,2'sine ulaştı. Vodafone Türkiye’nin sabit genişbant abone sayısı, son 12 ayda 116 bin net artışla ilk mali yarıyılda 1,3 milyona yaklaştı.



Dijital servislerde büyümeyi hedefleyen Vodafone'un, mali yılın ilk yarısında Vodafone Yanımda, Online Self Servis ve Vodafone TV gibi dijital kanallarını kullanan aylık aktif müşteri sayısı 17,6 milyonu aştı. Bu müşterilerin aylık toplam etkileşimi ise yaklaşık 700 milyonu buldu.



30 BİN SİPARİŞ TESLİMİ



Yeni online alışveriş platformu Her Şey Yanımda ile 10 ana kategori ve 100’den fazla alt kategoride 600 bini aşkın ürün sunan Vodafone, platformun ilk yılında aylık 50 milyonun üzerinde tıklanmaya ve 1 milyonu aşkın siparişe ulaşmayı hedefliyor. Platformu bugüne kadar 6 milyon kullanıcı ziyaret etti ve 30 bin sipariş teslim edildi. Vodafone, aynı zamanda müşterilerin Her Şey Yanımda'dan yapacakları her alışveriş için Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı'na (TOÇEV) 3 TL bağış yapacak.



KADIN ÇALIŞAN ORANINDA HEDEF YÜZDE 50



Gerçekleştirilen projelerle 1,1 milyon çocuk ve gencin yanı sıra 950 bin kadının dahil olduğu toplam 4,2 milyon kişiye erişti.



Özellikle kadınların güçlenmesi konusunda önemli çalışmaları bulunan Vodafone, hem 2025 yılına kadar şirket genelinde, hem de bu yılın sonuna kadar liderlik ekibinde kadın çalışan oranını yüzde 50'ye çıkarmayı hedefliyor.