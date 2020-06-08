Vodafone'dan çevresel sürdürülebilirliğe destek

Çevresel sürdürülebilirlik alanında önemli adımlar atmaya devam eden Vodafone'un, bu alandaki çalışmaları Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Süel ve REC Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Onur Akpulat'ın katılımıyla düzenlenen online toplantıda paylaşıldı.



e-atık yönetimi konusunda harekete geçen Vodafone, soruna sistemsel bir çözüm getirmek amacıyla Açık İnovasyon Platformu kuruyor.



Dünya Çevre Günü dolayısıyla tanıtılan platformda, üniversite öğrencilerine, yeni mezunlara, genç girişimcilere ve girişimci adaylarına açık çağrı yapılarak katılımcılardan "e-atık meselesine nasıl kapsayıcı, sistematik ve döngüsel çözümler üretiriz?" sorusuna yönelik yenilikçi, teknolojik ve sürdürülebilir çözüm önerileri geliştirmeleri istenecek.



İTÜ Vodafone Future Lab aracılığıyla katılımcılara eğitim, koçluk, mentorluk desteği de sağlanacak.



''ÇIKIŞ NOKTAMIZ ELEKTRONİK ATIKLAR''

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, toplantıda yaptığı konuşmada, Vodafone'un elektronik atıklar konusuna verdiği öneme işaret ederek, dünyada en hızlı artış gösteren atık kollarından biri olan e-atıkların, doğru yönetilmediğinde hem çevreye hem de insan sağlığına büyük zarar verdiğini söyledi.



Bu tespitten hareketle, bu kez farklı düşünerek geleceğin dijital dünyasının ihtiyaçlarına yine dijitalleşmeyi kullanarak yanıt veren bir platform tasarladıklarını aktaran Süel, şu bilgileri verdi:



"e-atık konusunda radikal bir iş birliğine ihtiyaç var. Açık İnovasyon Platformu ile farklı bakış açılarını harmanlayıp sistemsel bir dönüşümün öncüsü olmayı hedefliyoruz. Katılımcı bir anlayışla herkesi kapsayan bir platform kurarak ve dijitalleşmenin de gücünü kullanarak, daha organik, daha sürdürülebilir bir yöntemle sonuca ulaşmak istiyoruz. Bu platform kanalıyla ortaya çıkacak fikirleri doğru bir şekilde olgunlaştırıp hayata geçirmek amacındayız.



Açık İnovasyon Platformu ile e-atık konusunda çok paydaşlı ve bütünsel çözüm ortamı oluşturmak, gençlerle somut çözümler üretmek istiyoruz. Yaptığımız araştırmaya göre, e-atıklar uygun yöntemlerle geri dönüştürülürse dünya çapında yılda 62,5 milyar doların üzerinde bir ekonomik fırsat yaratabilir."



Dünya Ekonomik Forumu verilerine göre, e-atık miktarının yılda yüzde 3-4'lük bir artış hızı ile 2021'de 52 milyon tona, 2050'de ise 120 milyon tona ulaşması bekleniyor.



Öte yandan, Avrupa Komisyonu, Türkiye'deki toplam e-atık miktarının 2024 yılına gelindiğinde 672 bin tona ulaşacağını tahmin ediyor.



