GSM operatörü Vodafone, hotspot yoluyla paylaşımlarda ek ücret talep edilmediğini açıkladı.
Vodafone açıklamasında, "Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, hotspot yoluyla mobil veri paylaşımı için kullanıcılarından ücret talep etmiyor" ifadelerine yer verildi.
CEPTEN WİFİ PAYLAŞIMI ÜCRETLİ OLUYOR
Açıklamada, Vodafone kullanıcılarının herhangi bir ek ödeme yapmaksızın hücresel internet bağlantısını başka cihazlarla paylaşmayı sağlayan 'kişisel erişim noktası' özelliğini kullanmaya devam ettiği bildirildi.
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