Walt Disney, bu yıl 100 TV kanalını kapatmayı planlıyor

The Walt Disney Company, Disney + gibi yayın hizmetlerinin önde ve merkezde olduğu bir geleceğe doğru ilerlerken bu yıl 100 uluslararası TV kanalını kapatmayı planlıyor.

Bloomberg'in haberine göre, şirketin CEO'su Bob Chapek, kapanışların şirketin geçen yıl yurt dışında kapattığı 30 yabancı yayın ağına ek olaracağını söyledi.

Chapek, "Bu içeriğin büyük çoğunluğu Disney+ 'a taşınacak. Doğrudan tüketiciye yönelirken, bu bizim için temel bir strateji olmaya devam ediyor" şeklinde konuştu.

