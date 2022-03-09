Warren Buffett'ın serveti 117 milyar dolara ulaştı

91 yaşındaki ünlü yatırımcı Warren Buffett, bir kez daha dünyanın en zengin beş insanı arasında yer aldı.

Servetiyle yıllardır dünyanın en zenginleri arasında yer alan ancak son dönemde listenin zirvesinden düşen Buffett, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından değişen piyasa atmosferinde servetine servet kattı.

Buffett, 117 milyar dolarlık net servetiyle Elon Musk, Jeff Bezos, Bernard Arnault ve Bill Gates'in ardından dünyanın en zengin beşinci kişisi oldu.



Dünyanın en zengin beş insanı arasındaki diğer isimlerin aksine Warren Buffett'ın serveti 2022 yılında 7,8 milyar dolar arttı. Dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk'ın serveti bu yıl 62 milyar dolar eridi. Bill Gates'in serveti ise 12,5 milyar dolar düştü.



CNBC'de yer alan habere göre Buffett'ın listede beşinci sıraya tırmanmasındaki en büyük etken servetindeki artıştan ziyade diğer isimlerin servetlerindeki düşüş oldu. Ocak ayında 120 milyar dolardan fazla serveti olan Mark Zuckerberg'in serveti Facebook hisselerinin çöküşüyle birlikte 54 milyar dolar azaldı.



Buffett'ın yatırım şirketi Berkshire Hathaway'in portföyü içerisinde önemli enerji yatırımları da bulunuyor. Petrol şirketi Occidental Petroleum'da 5 milyar doları aşan hissesi bulunan Buffett'ın şirketi Ukrayna-Rusya savaşının ardından artan petrol fiyatlarından olumlu etkilendi. Occidental hisseleri geçtiğimiz hafta petrol fiyatlarının 115 dolar civarında bulunduğu süreçte yüzde 45 değer kazandı.



Uzun zamandır yatırımcılara portföylerini çeşitlendirmeleri konusunda tavsiye veren Warren Buffett, 2017'de emeklilik tasarruflarını oluşturmak isteyen insanlar için çeşitlendirilmiş endeks fonlarının "neredeyse her zaman en mantıklı yatırım" olduğunu söylemişti.