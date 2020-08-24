Wirecard Dax Endeksi'nden çıkarıldı

Bilançosundaki kayıp 1.9 milyar euro ile gündeme gelen Almanya merkezli ödeme şirketi Wirecard AG, hisse senedi, endeksi Dax'tan çıkarıldı.



Şirket, bu yılın haziran ayında söz konusu tutarın muhtemelen hiç var olmadığı belirterek, yayınladığı son finansallarını geri çekmişti.

En az 15 ticari bankanın olduğu kreditör bankalar, kredi koşullarının ihlal edilmesinin ardından 2 milyar euroluk finansmanın uzatılması karşılığında daha fazla netlik talep ediyordu.

Financial Times'ın haberine göre, finans sektörünü şaşırtan skandala konu şirket iflas başvurusunda bulunmuştu.



Almanya'nın Borsa işletmecisi yaklaşık iki hafta önce borçlarını ödeyemeyen şirketlerin endeksten çıkarılması yönünde yeni kurallarını açıkladı. Şirket bugün itibarıyla endeksten çıkarıldı.



Wirecard'ın Dax Endeksi'nden çıkarılmasının ardından Türkiye’de 2015’te Yemeksepeti'ni satın alan Delivery Hero endeksteki yerini alacak.

Hem piyasa değeri hem de serbest dolaşımdaki hisse senedi miktarı dikkate alındığında Delivery Hero'nun Dax'a katılması büyük ölçüde bekleniyordu. Şirket bu yıl 2.6 milyar euro ile 2.8 milyar euro arasında satış geliri hedefliyor.



Deutsche Boerse tarafından yapılan açıklamaya göre Delivery Hero, pazartesi günkü kapanışın ardından Dax Endeksi'nde katılacak.



Muhasebe skandalıyla çalkalanan şirketin hisse senetleriyse, Haziran ortasından beri değerinin neredeyse tamamını yitirdi. Wirecard, yıl başından bu yana yüzde 98.79 değer kaybetti.