Wirecard iflas başvurusu yapıyor

NTV.COM.TR - Almanya, teknoloji şirketi Wirecard’ın hesaplarında görünen 1.9 milyar (14 milyar 700 milyon TL) euronun kayıp olması skandalıyla sarsılmıştı. Ülke tarihinin en büyük finans skandallarından biri olarak gösterilen olay sonrası CEO Markus Braun istifa etmiş ve ardından gözaltına alınmıştı. Yapılan araştırmalarda bu paranın aslında hiç var olmadığı, Braun’un yatırımcıları şirkete çekmek için gelirlerde manipülasyon yaptığı tespit edildi.

Wirecard'ın piyasa değeri de 3 günde yüzde 87 gibi tarihi bir düşüş yaşadı. Şirket şimdi hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre yeni yönetim, iflas başvurusu yapmaya karar verdi.





Markus Braun

İSTİFA EDEN CEO GÖZALTINDA



Bu arada, Wirecard AG'nin istifa eden eski CEO'su Markus Braun ve diğer yönetim kurulu üyesi hakkında piyasa manipülasyonu şüphesiyle Münih Savcılığı'nca yürütülen soruşturma devam ederken, savcılık, Braun'un muhasebe hilesi ve piyasa manipülasyonu şüphesiyle göz altında olduğunu açıkladı.



Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Wirecard'ın, muhasebe sorununu çözüme kavuşturması gerektiğini belirterek, "Gerektiğinde katı tedbirler almalıyız" ifadesini kullandı.

1999 yılında Almanya'nın Münih kentinde kurulan Wirecard AG, global bir finansal hizmetler ve teknoloji firmasıdır. Firma, dünya genelindeki 7.000’den fazla kurumsal müşterisine ödeme işlemleri, kart ihracı ve risk yönetimi hizmetleri sunmaktadır.

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