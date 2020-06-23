Wirecard'ın eski CEO'su gözaltında

NTV.COM.TR - Almanya merkezli Wirecard AG'nin eski CEO'su, dijital ödeme şirketinden 1.9 milyar euro (2.1 milyar dolar) kaybolmasının ardından Münih savcıları tarafından gözaltına alındı.



Savcıların yayınladığı bir e-posta açıklamasına göre Almanya'da finans sektörünü şaşırtan skandala konu şirketin geçen hafta istifa eden CEO'su Markus Braun, şirketin muhasabe uygulamalarıyla ilgili soruşturma kapsamında Pazartesi günü teslim oldu.

Gözaltında tutulup tutulmayacağının değerlendirileceği belirtildi.



Business Insider'da yer alan habere göre, kayıp olduğu düşünülen tutarın "büyük bir ihtimalle hiç var olmadığını" açıklayarak muhasebe uygulamalarına ilişkin endişeleri derinleştiren şirket hayatta kalmak için mücadele veriyor. Wirecard, 2019 ve 2020 ilk çeyrek mali sonuçlarını geri çekmesinin ardından bankalarla görüştüğünü ve tam kapsamlı bir yeniden yapılanmayı değerlendirdiğini belirtti.



Davayla ilgisi olmayan bir savunma avukatı olan Oliver Kipper, "Bu çok sert bir gelişme, daha kötü olamazdı. Eğer mali kayıtlarınızda 1.9 milyar euro varlık varsa, buna ne olduğunu bilmek durumundasınız" dedi.



Bir zamanlar Almanya finansının geleceği olarak görülen şirket bir haftadan kısa bir sürede piyasa değerinin çoğunu kaybetti. Almanya'nın en üst finans regülatörü BaFin'in başındaki isim Felix Hufeld, Pazartesi günü katıldığı bir panelde "Gördüğümüz şey tam bir felaket. Böyle bir şey olması utanç verici" dedi.

VİDEO: ALMANYA SINIRLARI GEVŞETİYOR