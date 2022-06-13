Workup ve Workup Agri’den 11 mezun

İş Bankası’nın ana destekçisi olduğu ve beş yıldır devam eden Workup Girişimcilik Programı’nın 9. dönem girişimleri ile ilk kez 2021 yılında başlatılan Workup Agri Girişimcilik Programı’nın 1. dönem girişimleri mezun oldu.



Etkinlikte, Workup programından mezun 6 girişim ve tarımı sürdürülebilir çözümlerle güçlendirmek amacıyla kurulan Workup Agri’nin ilk mezunları olan 5 girişim, iş modellerini ve izleyecekleri yol haritalarını yatırımcılar, girişimcilik ekosisteminden paydaşlar, İş Bankası ve iştiraklerinden yöneticilerle paylaştı.



35 WORKUP’LIYA 12 MİLYON DOLAR YATIRIM



Bu yıl beşinci yaşını kutlayan Workup Girişimcilik Programı’na toplam başvuru sayısı 14 bine yaklaştı. Workup Agri de dahil olmak üzere kabul edilen girişim sayısı 125 oldu, mezun sayısı 92’ye ulaştı. Bugüne kadar 35 Workup’lı girişim, program süresince veya sonrasında yaklaşık 12 milyon dolar yatırım aldı.



Etkinlikte yaptığı konuşmada, İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, “Türkiye’de eğer tarım üzerinden bir hikâye yaratılacaksa, tarım konusunda bir verimlilik artışı, sulama tekniklerinin daha iyi kullanılması, su kaynaklarının daha iyi korunması, üretim kalitesinin, verimliliğinin artırılması söz konusu olacaksa farklı disiplinlerin biraraya gelmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Bizim için beş girişimimizle ortak çalışmak ve ortak ürün piyasaya sürmek, üç girişimimizin ürünlerini satın almak ve onların referans müşterisi olmak gurur verici” dedi.