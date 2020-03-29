WSJ: ABD'de corona virüs nedeniyle ciddi bir altın açığı var

ABD'de Covid-19 salgınında vaka sayısı günden güne hızlı bir artış gösterdiği ortamda Wall Street Journal gazetesi, salgın endişeleriyle fiziksel altına talepleri artan yatırımcıların ve bankacıların salgınının yayılmasına orantılı olarak külçe altın ve sikke açığı ile karşılaştıklarını belirtti.



Haberde, "Satıcı bayileri her şeyi sattı ya da geçici olarak kapatıldı. Londra'da bankacılar, külçelerini New York'ta borsalara ulaştırmak için özel uçaklar kiralıyor ya da askeri kargo uçakları bulmaya çalışıyor" denildi.

KANADA KRALİYET DARPHANESİ'NE YOĞUN TALEP



Borsadaki altın açığının Wall Street’teki bankacıları Kanada’dan yardım ister duruma getirdiğine dikkat çeken gazete, "Kanada Kraliyet Darphanesi, New York'a gönderilebilecek altın külçelerinin üretimini artırma talepleriyle dolup taştı" ifadelerine yer verdi.



LEHMAN BROTHERS'IN ÇÖKÜŞÜNDE BENZER BİR ARTIŞ OLMUŞTU



Yatırımcıların virüs salgını endişeleriyle güvenli varlıklara yönelmesiyle altın fiyatları bu hafta onsu yaklaşık yüzde 10 artışla 1620 dolara çıkarak son yedi yılın zirvesini gördü.

Piyasalarda 2000’den bu yana altın fiyatlarının bu şekilde artması son derece nadir görülen bir durum. Örnek vermek gerekirse 2008’de ABD’nin en büyük yatırım bankalarından Lehman Brothers iflasını açıklamasıyla altın fiyatlarında buna benzer bir yükseliş yaşanmıştı.

TRUMP: ÖNCELİĞİM EKONOMİ DEĞİL İNSAN