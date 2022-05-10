WWF Türkiye’nin yeni başkanı Nafiz Karadere

WWF Türkiye’nin (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) yeni çalışma yeri Salt Beyoğlu’nda düzenlenen 36. Mütevelli Heyeti Toplantısı’nda seçilen yeni yönetim kurulu göreve başladı.

2010’dan bu yana vakfın başkan yardımcısı olarak görev yapan Nafiz Karadere, WWF-Türkiye Yönetim Kurulu Başkanlığını Uğur Bayar’dan devraldı. Yönetim Kurulu seçiminin ardından bir önceki dönem üyelerinden Nergis Yazgan, Doç. Dr. Oğuz Kurdoğlu, Murat Yarar, Attila Köksal ve Banu Aydoğan görevlerine devam ederken Füsun Gençsü, Esra Ekmekçi, Tolga Egemen WWF-Türkiye Yönetim Kurulu’na yeni üyeler olarak katıldı.



Yönetim Kurulu seçiminin ardından düzenlenen devir teslim töreninde söz alan WWF Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli vakıf çalışanlarını temsilen şu görüşleri dile getirdi:

“Farklı duyguları bir arada yaşıyoruz. 12 yıl büyük özveri ile Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Uğur Bayar’a vakfımıza yaptığı hizmetler için sonsuz teşekkür ve şükranlarımızı sunuyoruz. Şimdi başkanlık bayrağı bir emin elden diğer bir emin ele geçiyor. Yeni yönetim kurulu başkanımız Nafiz Karadere ve Yönetim Kurulu üyelerimize başarılı bir yeni dönem diliyoruz. Doğa ve insanın uyum için yaşadığı bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz.”



Nafiz Karadere de Yönetim Kurulu Başkanı seçilmesinin ardından “Dünyanın en büyük doğa koruma kuruluşlarından WWF’in Türkiye ofisi olan Doğal Hayatı Koruma Vakfı gibi saygın ve köklü bir kuruluşta yaklaşık 10 sene başkan vekili olarak hizmet ettikten sonra başkanlık bayrağını devralmaktan büyük onur duyuyorum. Yeni dönem yönetim kurulumuzu oluştururken bir yandan kurum hafızamızın devamlılığını sağlamayı bir yandan da yeni bakış açılarını getirmeyi hedefledik. Aynı zamanda mesleki çeşitliliği sağlamaya ve cinsiyet dengesini korumaya özen gösterdik. Güven oyları için başta Uğur Bayar olmak üzere tüm Mütevelli Heyeti üyelerimize teşekkür ederim” dedi.