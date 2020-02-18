Yabancı turiste 200 markada geçerli indirim kartı

Türkiye'ye gelen turistlerin ulaşım ve konaklama dışında daha çok harcama yapmasını teşvik etmek amacıyla bir indirim kartı hazırlandı.

Türkiye genelinde onlarca markada turistlerin uygulama yardımı ile daha fazla para harcaması sağlanacak indirim kampanyaları sunulacak.

'Disconti" turist indirim kartı ile kullanıcılara sağlık hizmetlerinden eğlenceye kadar tüm ihtiyaçları için özel ayrıcalıklar ve avantajlar sunulacak.



Dijimedya Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Ortan, ''Müze, ulaşım, internet, perakende, yeme içme, eğlence sektörlerinde bütün ihtiyaçlarını karşılayacak. Aslında bir kart fakat uygulamaya dönüşen bir kart. Kartlara ulaşıp kullanmak istedikleri zaman aplikasyona tanımlayarak, ödeyerek kartın aktivasyonunu gerçekleştiriyorlar'' dedi.

Kart havaalanları, oteller ve üye markaların mağazalarından edinilebilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2023 hedeflerinden biri ülkeye nitelikli turist çekmek. Geliştirilen indirim kartının buna da katkıda bulunması bekleniyor.



Kart ile ilk üç yıl içinde turistlerin fazladan 50 milyon dolar harcaması sağlanarak 10 milyon dolar gelir elde edilmesi hedefleniyor.



TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, ''Ülkemizi ziyaret edenlerin sayısı 50 milyonun üzrine çıktı. Döviz girdimiz de 35 milyar civarında yer alıyor. Kişi başı harcamalar 660 dolar seviyesine yükseldi. Biz turistin ülkemizde otel dışı harcamalarını arttırmak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Disconti kart da bu tür çalışmaları teşvik edici bir ürün'' şeklinde açıklama yaptı.



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