Yabancı ziyaretçi sayısı şubat ayında geriledi

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre yabancı ziyaretçi sayısı şubat ayında yıllık yüzde 68.96 düştü.

NTV Haber 22.03.2021 - 13:07

Yabancı ziyaretçi sayısı şubat ayında geriledi

İlişkili Haberler

Turizmcinin gözü 12 Nisan'da: Sektörde beklenti büyük

Turizmcinin gözü 12 Nisan'da: Sektörde beklenti büyük

Turizmde hedef yüzde 100 artışla 34 milyon turist

Turizmde hedef yüzde 100 artışla 34 milyon turist

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre yabancı ziyaretçi sayısı şubatta yıllık yüzde 68.96 düşerek 537 bin 976 oldu.

Ocak-Şubat döneminde yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70.24 azalarak 1 milyon 47 bin 763'e geriledi.

Şubat ayında Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya yüzde 16,18 (87 bin 046) ile birinci, İran yüzde 8,07 (43 bin 413) ile ikinci, Irak yüzde 6,73 (36 bin 188) ile üçüncü sırada yer aldı. Irak’ı Bulgaristan ve Almanya izledi.

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...