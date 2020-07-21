Yabancıya konut satışında 'Çinli' sürprizi

TÜİK Konut Satış İstatistiklerinden derlenen bilgiye göre, yılın ilk yarısında Türkiye'den en çok konut alanlar listesinde Çinli sürprizi yaşandı.



Çinliler, uyruklarına göre en çok konut satın alan 20 ülke vatandaşının sıralandığı listeye, en son 2016'da 281 adet konutla 16. sıradan girmişlerdi. 2015'te ise 271 adetle 18. basamakta yer almışlardı.



Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının en yoğun hissedildiği yılın ilk yarısında Türkiye'den konut alan yabancılar listesine Çinliler damga vurdu.



Son 3 yıldır listede yer alamayan Çinliler, ocak-haziran döneminde 415 adet konutla sekizinci sırada yer aldı. Uluslararası ve yerel uçuşların iptal edildiği, sınırların kapatıldığı, sokağa çıkma yasağının uygulandığı ilk 6 ayda 2019'un tamamından daha fazla konut alan Çinliler, haziranda üçüncülüğe kadar yükseldi.



Çinliler, söz konusu listede haziranda 78 adetle üçüncü, mayısta 46 adetle dördüncü, nisanda 40 adetle beşinci, martta 86 adetle onuncu, şubatta 87 adetle 11'inci, ocakta 78 adetle 14'üncü sırada yer aldı.



"KUŞAK-YOL PROJESİ VE TURİST SAYISINDAKİ YÜKSELİŞ ÇİNLİLERİN TÜRKİYE'YE İLGİSİNİ ARTIRDI"



Türk Çin Kültür Derneği Başkanı İrfan Karslı, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Çinlilerin uzun yıllardır başta ABD olmak üzere çok sayıda ülkede yatırım yaptığını söyledi.



Tarihi İpek Yolu'nu canlandırarak Pekin'den Londra'ya kadar kesintisiz bir ticaret yolu oluşturmayı hedefleyen Kuşak ve Yol Projesi'nin açıklanmasından sonra Çinlilerde Türkiye ve Avrupa algısının artmaya başladığını dile getiren Karslı, Yunanistan'a yatırımların arttığını anlattı.



Karslı, "Türkiye'nin son 10 yılda Çin'de bilinirliliği arttı. Geçen yıl Çinli turist sayısı 500 bine yaklaştı. Türkiye artık Çin'de tanınan, bilinen ve Avrupa ülkesi olarak kabul edilen bir ülke oldu. Bu da yatırımı artırdı." dedi.



Çinlilerin Türkiye'de genelde yatırım amaçlı konut aldığını ifade eden Karslı, nadiren vatandaşlık için alan olsa da Çin'in çifte vatandaşlığı kabul etmediğini aktardı.



"GENELDE İSTANBUL'U TERCİH EDİYORLAR"



İrfan Karslı, Çin'de gayrimenkulün oldukça pahalı olduğunu belirterek, "Türkiye'de bir milyon liraya alınabilecek bir gayrimenkul Çin'de en az 4-5 milyon lira. Burada bir daireye ödediğiniz parayla orada bir oda dahi alamıyorsunuz. Bu anlamda Türkiye Çinliler için çok iyi bir seçenek." diye konuştu.



Çinlilerin Türkiye'de daire alırken "Avrupa'da da bir yatırımımız olsun" şeklinde düşündüğünü anlatan Karslı, lokasyon olarak çok büyük oranda İstanbul'u tercih ettiklerini, bu kenti Ankara, Antalya, İzmir ve Nevşehir gibi illerin takip ettiğini söyledi.



Karslı, "İstanbul'da ise genelde Maslak'ı tercih ediyorlar. Hem ulaşımı kolay hem iş merkezlerine yakın hem de güvenilir buluyorlar." açıklamasında bulundu.



"YABANCI ALICIDAKİ ÇEŞİTLİLİK DEĞERİ DE ARTIRACAKTIR"



Nevita Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal ise yabancıların talebiyle oluşan emlak pazarında yıllık cironun 400 milyar dolar olduğunun tahmin edildiğini belirterek, bunun 75 milyar dolarının sadece ABD'de gerçekleştiğini, Avrupa'da ise 100 milyar doları aştığının öngörüldüğünü söyledi.



Avrupa'da yabancıya konut satışında Türkiye'nin rakibi denilebilecek İspanya ve Portekiz'de yabancıya bir gayrimenkulün ortalama 420 bin avrodan satıldığını dile getiren Akbal, Türkiye'de ise bu rakamın 110-120 bin avro aralığında olduğunu anlattı.



Akbal, Portekiz'de her 5 evden birisinin yabancıya satıldığını kaydederek, "Yani yüzde 20'si yabancıya satılıyor. Bu rakam Türkiye'de en yüksek yüzde 4 olarak görüldü." dedi.



Türkiye'nin yabancıya gayrimenkul satışı pazarında sadece 6 milyar dolarlık bir pasta dilimiyle yetinmemesi gerektiğini vurgulayan Akbal, "Bu pazarı genişletmek şart. Çinlilerin Türkiye'ye artan ilgisini bu anlamda değerlendirmeliyiz. Pazarı daha da çeşitlendirerek ortalama değerimizi de yukarı çekebiliriz." diye konuştu.



"ÇİN, YABANCIYA KONUT SATIŞINDA UZAK DOĞU'NUN KİLİDİ AÇACAK"



Demand Grup İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Atalay Demirbaş da Türkiye'den konut alan ülkelerin başını genelde İran, Irak ve Rusya gibi yakın ülkelerin çektiğini belirterek, ilk 20'de Avrupa, Orta Doğu ve Körfez ülkeleri ile Türki Cumhuriyetlerinden bazı devletlerin yer aldığını söyledi.



Bu listede genellikle Uzak Doğu ile Güney Amerika ülkelerinin bulunmadığını dile getiren Demirbaş, Çin'in 2016'dan sonra tekrar en çok konut alanlar listesine girmesinin sektör için pozitif bir gelişme olduğunu anlattı.



Demirbaş, 1,4 milyar nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin'deki zengin sayısının çok yüksek olduğunu kaydederek, şu açıklamalarda bulundu:



"Bu kişiler dünyanın her yerinde yatırım yapıyor. Son yıllarda bu ülkede Türkiye'nin bilinirliğinin artması söz konusu yatırımın ülkemize de yönelmesi adına çok güzel bir gelişme. Yılın ilk yarısında sekizinci sıraya kadar yükselen Çinlilerin konuta talebinin süreceğini düşünüyoruz.

Bu kapsamda Çin'de Türk gayrimenkul ürünlerini tanıtmalı ve sektörün cazibesi daha çok anlatmalıyız. Çin, sektörümüz için Uzak Doğu'nun kilidi olacaktır. Hem yıllık satış adedini, hem de gelirimizi bu sayede artıracağımızdan şüphemiz yok."

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