Yaklaşık 300 bin turizm çalışanına Covid-19 aşısı uygulandı

Türkiye'de turizm sezonu yaklaşırken aşılama faaliyetleri de hızla devam ediyor.



Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, "Aşı tedarikine göre, tüm turizm çalışanları haziran sonunda aşılanmış olacak. Şu an yaklaşık 300 bin turizmcimiz aşılandı. Turizmcilerin üçte ikisinin aşılandığını söyleyebiliriz" dedi.



Rusya ile uçuş trafiğinin açılmasının Türkiye açısından ve Türk turizmi açısından son derece önemli olduğunu belirten Alpaslan, "En kısa zamanda Rusya ile uçuş trafiğinin başlamasını arzu ediyoruz. Buna yönelik çalışmalar bütün hızıyla devam ediyor" diye konuştu.

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