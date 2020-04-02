Yapı Kredi tüm çağrı merkezini eve taşıdı

Yapı Kredi'nin üç ilde yer alan çağrı merkezlerindeki 1.400'e yakın çalışanının tamamı corona virüs önlemleri kapsamında evden hizmet vermeye başladı.



Yapı Kredi'nin açıklamasına göre, banka, küresel çapta tüm yaşamı etkileyen salgınla ilgili süreçte, çalışanları ve müşterilerinin sağlığı için Sağlık Bakanlığı'nın yönlendirmeleri ve Koç Topluluğu genelinde uygulanan geniş tedbirlere paralel olarak pek çok koruyucu önlemi hayata geçirdi.

Bu kapsamda bankanın toplam üç ilde yer alan çağrı merkezlerindeki 1400'e yakın çalışanının tamamı evden hizmet veriyor.



ŞUBE YOĞUNLUĞU YÜZDE 60 AZALDI

Çalışanları ve toplum sağlığını düşünerek, 23 Mart'tan beri şubelerinde 12.00-17.00 saatleri arasında hizmet veren ve dönüşümlü çalışma sistemine geçen Yapı Kredi'nin şube yoğunluğu önceki haftalara göre yüzde 60'ın üzerinde azaldı.

Yapı Kredi Çağrı Merkezi'ne yapılan aramalar ise yüzde 40 yükseldi. Banka, müşterilerinin birçok talebine, evden hizmet modeline geçen çağrı merkezi kanalıyla çözüm sunmaya ve şubelere de destek vermeye devam ediyor.