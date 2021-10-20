Yapılandırmada süre dolmuştu: GSS prim borcu olanlar ne yapmalı?

TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, "NTV'ye Sorun" programında çalışma hayatına ilişkin merak edilenleri yanıtladı.

Cem Kılıç'a yöneltilen sorular ve yanıtları şöyle;

- GSS prim borcum var, yapılandırmayı kaçırdık mı?



Endişe etmesinler. Prim borçları bağlamında yapılandırma bitti. Bugüne kadar hiç gelir testine girmemiş kişiler kasım ayı sonuna kadar gelir testine girebilirler.

Gelir testine girdi, karşılayamadı ve borcu var. Onlar da yıl sonuna kadar borçlarını ödeyebilirler. Gecikme zammı ve faizi silinir. Büyük bir avantaj sağlarlar.

- Evden çalışıyorum, işveren ücret artışı yapmayabilir mi?

Ücret artışı yapılması, hizmet ya da toplu iş sözleşmesine konmuşsa işveren yapmak zorunda. Konulmamışsa işveren yapmayabilir. Kişinin yaptığı iş değişmiyor ve kendisi evde başka arkadaşı işyerindeyse, işyerindeki kişiye ücret zammı yapılıp evden çalışana zam yapılmıyorsa bu eşitlik ilkesine aykırıdır.

- Takside 7-8 gün çalışıyorum. Nasıl sigortalanacağım?

10 günün altında çalışması varsa kolay sigortalılık ek 6 kapsamında sigorta primini kendisi ödüyor. Bin 85 lira civarında prim ödüyorlar. 10 günün üzerinde çalışması varsa o zaman taksi sahibi yapacak.

- İşten çıkarıldım, işe iade için ne yapacağım?

En geç bir ay içerisinde çalışan, arabulucuya müracaat etmeli. Taraflar arabulucunun toplantısına katılacak. Olmuyorsa arabulucu tutanağı düzenlediği tarihten itibaren iki hafta içerisinde mahkemede işe iade davası açabilirsiniz.