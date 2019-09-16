Yaklaşık bir buçuk yıldır çalıştığı kurumda, iki çalışanın dedikodusunu yapmakla suçlanan işçi, tazminatı verilmeden kovulunca, olay yargıya taşındı.
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İş akdinin haksız gerekçelerle feshedildiğini savunan işçi, bu sebeple kendisine kıdem ve ihbar tazminatı ödenmesini talep etti.
Mahkeme, işçiyi haklı bularak, davacının kıdem ve ihbar tazminatı alabileceğine hükmetti. Yargıtay ise, emsal niteliğinde bir karara imza attı.
9. Hukuk Dairesi yerel mahkemenin kararını bozdu. Oy birliği ile alınan kararın gerekçesinde, "Davacının bu davranışı, iş yerinde başka bir işçiye sataşma olup, işverene haklı fesih imkanı vermektedir" ifadesi yer aldı.
GÖREV DEĞİŞİKLİĞİNİ KABUL ETMEYEN İŞÇİYE TAZMİNAT ÖDENECEK (YARGITAY'DAN EMSAL KARAR) - VİDEO