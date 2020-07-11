Yargıtay'dan ikinci el araç kararı

İkinci el araç fiyatlarının arttığı şu günlerde Yargıtay'dan milyonlarca araç sahibini ilgilendiren emsal nitelikte bir karar geldi. Yüksek yargı, ağır hasarlı aracı herhangi bir bilgilendirme yapmadan vatandaşa satmanın yasal olmadığına hükmetti.

İHA - NTV Haber 11.07.2020 - 14:59 | Son Güncelleme : 11.07.2020 - 15:20

Yargıtay'dan ikinci el araç kararı

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İkinci el bir araç alan vatandaş, sigorta için gittiği acentede aracın ağır hasar gördüğünü öğrendi.

Mağdur vatandaş, noter kanalıyla araçta gizli ayıp olduğunu satıcıya bildirdi.

Buna rağmen taleplerine cevap alamayan tüketici, Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu.

Ancak mahkeme, "Aracı piyasanın altında aldı, ağır hasar kaydını bilmesi gerekirdi" gerekçesi ile davanın reddine karar verdi.

Davacı, kararı temyiz edince devreye Yargıtay 13. Hukuk Dairesi girdi.

Emsal nitelikte bir karara imza atan Daire; ağır hasarlı aracı herhangi bir bilgilendirme yapmadan vatandaşa satmanın yasal olmadığına hükmetti ve yerel mahkemenin kararını bozdu.

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