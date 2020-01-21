''Yarım milyar insan yeterli ücrette iş bulamıyor'' (BM gelir eşitsizliğine dikkat çekti)

Birleşmiş Milletler (BM) dünya üzerinde gelir eşitsizliğine dikkat çeken bir rapor yayımladı.

BM Uluslararası Çalışma Örgütü ILO, dünya çapında 473 milyondan fazla insanın ihtiyaçlarını karşılamak için istihdam fırsatlarından yoksun olduğunu söyledi.



ILO'ya göre, dünyadaki zayıf ekonomik büyüme, küresel işsizlik oranını bu yıl, 10 yıl aradan sonra ilk kez artıracak. Örgüt, dünya çapında 165 milyon insanın ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli ücretle çalışmadığını tespit etti. Ayrıca 119 milyon kişinin aktif olarak iş aramaktan vazgeçtiği veya kişisel durumlarından dolayı iş piyasasına erişimden yoksun olduğu da belirtildi.



Bu da toplamda yarım milyara yakın insanın yeterli gelire sahip olamadığını gösteriyor.



ILO'ya göre dünya çapında 630 milyondan fazla işçi de günde 3,20 dolardan yani 20 liradan daha düşük gelirle aşırı veya orta derecede yoksulluk sınırında yaşıyor.



ILO Genel Müdürü Guy Ryder'a ise, her türden ücretli çalışmanın iyi kalitede olmasını sağlamak için acil çaba sarf edilmesi gerektiğini söyledi.



Ryder, "İşle ilgili sürekli hale gelen eşitsizlikler ve dışlanma, bu insanların iyi bir iş bulma ve daha iyi gelecek inşa etmelerini engelliyor. Bu, sosyal uyum için derin ve endişe verici etkileri olan son derece ciddi bir bulgu” değerlendirmesini yaptı.



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