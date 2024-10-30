Yaş çay destekleme ödemeleri ne zaman yatacak? (2024 eylül ayı çay parası ödemeleri)

Yaş çay üreticileri, her yıl hesaplara yatırılan yaş çay destekleme ödemelerinin bu yılki tarihini merak ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılacak olan Çaykur yaş çay ödemelerinin eylül ayında hesaplara yatırılacağı tarih sorgulanmaya başladı. Peki, Çaykur destek ödemeleri ne zaman yapılacak?



ÇAY PARASI NE ZAMAN YATACAK?



Geçtiğimiz yıllarda eylül ayı çay parası ödemeleri, ekim ayının son günlerinde hesaba geçmişti.

Buna göre; Eylül ayı yaş çay ödemelerinin, 30-31 Ekim tarihlerinde hesaplara geçeceği öngörülüyor.



YAŞ ÇAY ÖDEMELERİ NE KADAR



Tarım ve Orman Bakanlığınca, 2024 yılı yaş çay alım fiyatının kilogram başına 17 lira, üreticilere verilen destekleme bedelinin ise 2 lira olarak belirlendiği bildirildi.



Böylece 2024 yılı yaş çay bedeli olarak üreticilerin eline kilogram başına 19 lira geçecek