İlişkili Haberler Gelir vergisi beyanname verme süresi uzatıldı

GİB'in internet sitesinde yer alan duyuruya göre, geçen yıl, sahip oldukları mal ve hakları kiralayanların 1 Ocak 2018-31 Aralık 2018 dönemine ait beyana tabi gayrimenkul sermaye iradı gelirleri için 25 Mart akşamına kadar beyanname vermeleri gerekiyor.

KİRA GELİR BEYANI BAŞLADI (KİMLER BEYAN VERECEK, NE ZAMAN BİTİYOR?)



Bu kapsamda, sadece kira geliri elde eden 60 yaşını doldurmuş mükellefler ile engellilik veya hastalığı nedeniyle vergi dairesine gidemeyecek durumda olan mükelleflerin, randevu almaları halinde adreslerinde beyannamelerini doldurmalarına yardımcı olunacak.



Bu işlem için ilgili mükellefler 189 Vergi İletişim Merkezi'ni arayarak randevu alabilecek.



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