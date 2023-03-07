Yaşlı ve engelli aylığı ödemeleri yattı mı? Bakan Yanık'tan mart ayı ödemeleriyle ilgili açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, mart ayı kapsamında yaklaşık 1,5 milyar lira tutarında yaşlı aylığı ödemesi yaptıklarını, yaklaşık 1,2 milyar lira engelli aylıklarını da hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını ifade etti.

DERYA YANIK'TAN YAZILI AÇIKLAMA



Mart ayı yaşlı ve engelli aylıklarına ilişkin yazılı açıklama yapan Yanık, yaklaşık 1,5 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ödemesi yapıldığını kaydetti. Engelli aylığı kapsamında da yaklaşık 1,2 milyar TL ödeme yapıldığını bildirdi. Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini bildiren Yanık, "Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda mart ayına ilişkin 2,7 milyar TL yaşlı aylığı ve engelli aylığını, hak sahiplerinin hesaplarına yatırdık" dedi. Yanık, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü kaydetti.



