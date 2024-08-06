Yaşlı ve engelli aylığı yattı mı, ne zaman yatacak? Bakan Göktaş duyurdu

Ağustos ayı yaşlı ve engelli aylığı ödemelerinin yapılacağı tarih, ödeme almaya hak kazanan ihtiyaç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ağustos ayı ödemelerinin yapılacağı tarihi duyurdu. Peki, yaşlı ve engelli aylığı yattı mı, ne zaman yatacak? AĞUSTOS AYI YAŞLI VE ENGELLİ AYLIĞI YATTI MI? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ağustos ayı yaşlı ve engelli aylığı ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başladığı bildirdi. Buna göre; Ağustos ayı yaşlı ve engelli aylığı ödemeleri 6 Ağustos tarihinden itibaren hesaplara yatırılacak.

BAKAN GÖKTAŞ DUYURDU



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ağustosa dair yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırılmaya başlandığını bildirdi.



Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşık 3,6 milyar lira tutarında yaşlı aylığı ve yaklaşık 2,9 milyar lira engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırmaya başladıklarını aktardı.



Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Bakan Göktaş, şu ifadeleri kullandı:



"Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda ağustos ayı için toplam 6,5 milyar TL tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırıyoruz."