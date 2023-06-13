Yaşlılık maaşı ne kadar olacak? 65 Yaş aylığına zam olacak mı?

Asgari ücrete ara zam yapılması sonrasında pek çok kalemde değişiklik meydana gelecek. Değişiklik yapılacak önemli ödemelerden biri de yaşlılık maaşı olarak da bilinen 65 yaş aylığı. Peki, yaşlılık maaşı ne kadar olacak? 65 Yaş aylığına zam olacak mı?

Yaşlılık maaşı ne kadar olacak? 65 Yaş aylığına zam olacak mı?

Asgari ücrete gelen ara zamla birlikte birçok kalemde artış yaşanacak. Böylece emekli, çalışan, emekli olmak isteyen, stajyer, engelli gibi birçok kesim, yeni maaş ve primleri öğrenmiş olacak. İşte, yaşlılık maaşının yeni zamlı oran senaryoları...

65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

65 yaş aylığı, yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından yeniden hesaplanacak. 65 yaş aylığı 2 bin 604 TL olarak uygulanıyor.

Yüzde 25 olursa: 3 bin 255 lira

Yüzde 30 zam olursa: 3 bin 385 lira

Yüzde 35 zam olursa: 3 bin 515 liraya yükselecek.

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