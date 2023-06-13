Yaşlılık maaşı ne kadar olacak? 65 Yaş aylığına zam olacak mı?

Asgari ücrete gelen ara zamla birlikte birçok kalemde artış yaşanacak. Böylece emekli, çalışan, emekli olmak isteyen, stajyer, engelli gibi birçok kesim, yeni maaş ve primleri öğrenmiş olacak. İşte, yaşlılık maaşının yeni zamlı oran senaryoları...



65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?



65 yaş aylığı, yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından yeniden hesaplanacak. 65 yaş aylığı 2 bin 604 TL olarak uygulanıyor.



Yüzde 25 zam olursa: 3 bin 255 lira



Yüzde 30 zam olursa: 3 bin 385 lira



Yüzde 35 zam olursa: 3 bin 515 liraya yükselecek.