Yaşlılık maaşı ne kadar oldu? 2023 asgari ücret zammı sonrası 65 yaş aylığı ücretine zam

2023 yaşlılık maaşı ücreti, asgari ücrete gelen yeni zam sonrasında belli oldu. Geçtiğimiz yıl 65 yaş aylığı ücreti 1684 lira olarak veriliyordu. Asgari ücrete gelen zam sonrasında bu rakam değişecek. Peki, 2023 yaşlılık maaşı ne kadar oldu?



2023 YAŞLILIK MAAŞI (65 YAŞ AYLIĞI) NE KADAR?



65 yaş aylığı, yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından yeniden hesaplanacak. Mevcutta 1.684 TL olarak verilen 65 yaş aylığı yeni yılda 2 bin 604 TL'ye yükselecek.

65 YAŞ MAAŞINA KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?



1. 65 yaşını doldurmuş olan,



2. Sosyal Güvenlik Kurumundan (SSK, Emekli Sandığı, BAĞ-KUR) gelir ve aylık hakkından yararlanmayan,



3. Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ödemeyen,



4. 2022 sayılı Kanunda belirtilen muhtaçlık sınırından az geliri olan ve bu durumu Valiliklerce/Kaymakamlıklarca tespit edilen kişiler 65 yaş aylığına başvuru yapabilir.