Yatırımcılar sahte uzmanlara ve borsalara karşı dikkatli olmalı

Blokzinciri teknolojisi üzerine inşa edilen kripto paralar, merkeziyetsiz ve yeni bir yatırım aracı olarak kısa sürede dünyanın her yerinde geniş bir yatırımcı topluluğu tarafından benimsendi. Blokzincirinin olanaklarıyla hızlı bir inovasyon süreci de yaşayan kripto sektörü, merkeziyetsiz borsaların öne çıkmasıyla etki alanını her geçen yıl genişletti.

Blokzinciri üzerinde gerçekleştirilen kripto para işlemlerinin düzenlemelere tabii olmaması ve takip edilememesi, dolandırıcıların da dikkatinden kaçmadı. Kripto sektörüne ilişkin veri platformu Chainanalysis'in bu yılın başında paylaştığı verilerde kripto para dolandırıcılarının 14 milyar dolarlık vurgun yaptığı görüldü. Kriptoyla ilgili suçlardan kaynaklanan kayıpların 2020’ye kıyasla %79 arttığı bilinirken, kripto para hırsızlığı da %516 artış yaşadı.



Konuyla ilgili gelişmeleri değerlendiren AztecGoldHero Kurucusu ve Kripto Para Uzmanı Ferruh Danacı, “Kripto para kavramı hızlı bir biçimde sektörleşti ve bu durum fırsatçıların, kötü niyetli kişilerin işine yaradı. Kripto paraların birçok amatör yatırımcının dikkatini çekmesi, dolandırıcıların işini kolaylaştırdı” dedi.



2021’DEKİ KAYIPLAR 2018’DEN 60 KAT DAHA FAZLA



ABD Federal Ticaret Komisyonu’nun yaz başında yayımladığı verilerde 2021’de kripto para kaynaklı dolandırıcılıkların sebep olduğu kayıpların 2018'deki rakamın 60 katı olduğuna dikkat çekildi.

Dolandırıcılık ve hırsızlık faaliyetlerinden yalnızca ABD’de 46 bin kişinin etkilendiğine dikkat çeken Ferruh Danacı, “Şüpheli işlemleri tespit edecek, araştıracak ve dolandırıcılığı gerçekleşmeden durdurmaya çalışacak merkezi otoritelerin olmaması kripto para gibi güçlü bir yatırım aracını kötüye kullanıma açık hale getiriyor. Zira çok sayıda kripto para borsası kuruluyor. Ülkemizde de Thodex, Vebitcoin, Bitexnova, Sistemkoin gibi sahte borsaların sebep olduğu olaylar yaşandı ve yüzlerce yatırımcı mağdur oldu. Yatırımcıların bu noktada işlem yapmak için seçtikleri borsa hakkında dikkatli olması gerekiyor. Hesap açmadan önce ayrıntılı araştırma yapmak, farklı kullanıcıların deneyimlerini öğrenmek, seçilen borsanın Türkiye’de yerleşik olup olmadığını kontrol etmek, hukuki bir durumda karşı tarafta yasal bir muhatap bulabilmek açısından önem arz ediyor. Gerçek yatırımlara başlamadan önce küçük meblağlarla test niteliğinde işlemler yapmak, bu süreçte destek ekiplerinin performansını değerlendirmek, kripto para borsasıyla güven ilişkisi kurmak açısından tercih edilebilir” ifadelerini kullandı.



“SÖZDE UZMANLARA KARŞI DİKKATLİ OLUNMALI”



Yalnızca kripto para borsalarının değil, kripto para konusunda doğru veya yanlış olduğunu bilmeden içerik üreten çok sayıda sözde kripto para uzmanının da ortaya çıktığını ifade eden AztecGoldHero Kurucusu ve Kripto Para Uzmanı Ferruh Danacı, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Kendini kripto para analisti olarak tanıtan birçok kişi, kısa zamanda kâr etmeye odaklanıyor ve bireysel yatırımcıları da bu şekilde yönlendiriyor. Anonim hesaplarla temelsiz argümanlar üreten bu gibi sözde uzmanlara karşı dikkatli olunması gerekiyor. Tıpkı borsa seçiminde olduğu gibi, takip edilecek kripto para analistlerinin seçiminde de araştırma yapmak önemli hale geliyor. Yatırımcılar, gerçek hesaplarıyla kripto para piyasalarındaki gelişmeleri değerlendiren, bunların yatırım danışmanlığı kapsamında olmadığını açıkça belirten ve bir topluluk oluşturmayı başarmış uzmanları takip etmeli. AztecGoldHero olarak piyasadaki 10 yıla yakın deneyimimizle, piyasanın trendlerine uygun yorumlarımızı YouTube ve Twitter gibi kanallardan binlerce bireysel yatırımcıya ulaştırıyoruz. Yatırımcıları kararlarını daima rasyonel bir süreç sonunda almalarını sıkça hatırlatıyoruz. Kripto para dünyasında dolandırıcılık vakalarının doğru bilgi paylaşımı ve bilinçli yatırımcılarla mümkün olduğuna inançla, ekosistemin ileri gitmesi için çalışmaya devam edeceğiz.”