Yatırımcıların gözü ABD enflasyon verisinde: Ağustos ayı ABD enflasyon verisi ne zaman açıklanacak?

ABD’de enflasyon verileri her ay düzenli olarak ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanıyor. Ağustos ayına ilişkin TÜFE verisi ise yatırımcıların son dönemde en çok merak ettiği konulardan biri. Peki, Ağustos ayı ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?



ABD ENFLASYON VERİLERİ NEDEN ÖNEMLİ?



ABD Merkez Bankası (Fed), faiz kararlarında enflasyon verilerini en önemli gösterge olarak kabul ediyor. Beklentilerin üzerinde gelen bir enflasyon verisi, Fed’in sıkı para politikalarını sürdürme ihtimalini artırırken; beklentilerin altında gerçekleşen veriler ise faiz indirimleri için umut verici bir sinyal olarak değerlendiriliyor.



Bu nedenle açıklanacak olan Ağustos ayı enflasyon oranı, sadece ABD ekonomisi için değil, tüm küresel piyasalar için kritik olacak.



Özellikle yatırımcılar; dolar/TL kuru, altın fiyatları, Borsa İstanbul ve Bitcoin gibi kripto varlıklar üzerindeki olası etkileri yakından takip edecek.



PİYASA BEKLENTİLERİ



Ekonomistler, Ağustos ayı enflasyon verisinde yıllık bazda sınırlı bir gerileme beklerken, çekirdek enflasyonun Fed’in kararlarını şekillendirmede daha belirleyici olacağına dikkat çekiyor.



Eğer veriler beklentilerin altında kalırsa, küresel piyasalarda risk iştahının artması ve gelişmekte olan ülke para birimlerinin değer kazanması muhtemel görünüyor.