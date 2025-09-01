Yatırımcıların gözü Merkez Bankası faiz kararında: Eylül ayında faiz indirimi olacak mı?
Türkiye ekonomisinde en çok merak edilen gelişmelerden biri, Merkez Bankası’nın Eylül ayında açıklayacağı faiz kararı oldu. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, enflasyon verileri ve döviz kurlarındaki hareketlilik yatırımcıların dikkatini faiz kararına çevirmiş durumda. Özellikle son aylarda enflasyonda izlenen seyir, Merkez Bankası’nın politika faizine ilişkin olası adımları konusunda beklentileri artırıyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?
Eylül ayında piyasaların gözü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulunda olacak. Yatırımcılar, TCMB'nin faiz indirimi konusunda atacağı adımı merakla beklerken bir yandan da yatırımcılarını güvenli limanlarda bekletiyor. Peki, eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı ne olacak, indirime gidilecek mi?
EYLÜL AYI MERKEZ BANKASI TOPLANTI TAKVİMİ
Bu yıl 7'nci kez toplanacak Kurul, 11 Eylül 2025 Perşembe günü kritik faiz kararını açıklayacak. Kurul, son toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 300 baz puan düşürerek yüzde 43'e düşürmüştü.
FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
Ekonomistler, Eylül ayında açıklanacak faiz kararının hem piyasa aktörleri hem de bireysel yatırımcılar için kritik öneme sahip olduğunu vurguluyor.
Faiz indirimi ihtimali, mevduat ve kredi faizlerini doğrudan etkileyebileceği gibi, borsada ve döviz piyasasında da sert hareketlere yol açabilir. Bunun yanında olası bir sabit bırakma veya artırma kararı da yatırımcıların portföy tercihlerinde yön belirleyici olacak.
Piyasalarda en çok konuşulan senaryo, Merkez Bankası’nın enflasyon verilerini dikkate alarak temkinli bir adım atacağı yönünde.
Analistlerin bir bölümü enflasyondaki seyir nedeniyle Eylül ayında faiz indiriminin zor olduğunu savunurken, bazı uzmanlar ise ekonomik büyümeyi desteklemek için kademeli bir indirimin masada olabileceğini ifade ediyor.
ÖDEMELER DENGESİ VERİLERİ DE BELLİ OLACAK
Merkez Bankası, 12 Eylül'de de temmuz ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini kamuoyuyla paylaşacak. Türkiye'nin cari işlemler hesabı haziranda 2 milyar 6 milyon dolar açık, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 2 milyar 579 milyon dolar fazla vermişti.
