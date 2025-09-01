Yatırımcıların gözü Merkez Bankası faiz kararında: Eylül ayında faiz indirimi olacak mı?

Eylül ayında piyasaların gözü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulunda olacak. Yatırımcılar, TCMB'nin faiz indirimi konusunda atacağı adımı merakla beklerken bir yandan da yatırımcılarını güvenli limanlarda bekletiyor. Peki, eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı ne olacak, indirime gidilecek mi?



EYLÜL AYI MERKEZ BANKASI TOPLANTI TAKVİMİ



Bu yıl 7'nci kez toplanacak Kurul, 11 Eylül 2025 Perşembe günü kritik faiz kararını açıklayacak. Kurul, son toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 300 baz puan düşürerek yüzde 43'e düşürmüştü.



FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?



Ekonomistler, Eylül ayında açıklanacak faiz kararının hem piyasa aktörleri hem de bireysel yatırımcılar için kritik öneme sahip olduğunu vurguluyor.



Faiz indirimi ihtimali, mevduat ve kredi faizlerini doğrudan etkileyebileceği gibi, borsada ve döviz piyasasında da sert hareketlere yol açabilir. Bunun yanında olası bir sabit bırakma veya artırma kararı da yatırımcıların portföy tercihlerinde yön belirleyici olacak.

