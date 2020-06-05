Yazlık fiyatları 1 ayda yüzde 25 arttı



Koronavirüs salgını sonrasında İstanbul'a yaklaşık 100 kilometre mesafede bulunan Tekirdağ'ın Marmara Denizi kıyısındaki turistik ilçesi Marmara Ereğlisi'nde yazlık konutlar büyük ilgi görmeye başladı.





Özellikle 65 yaş üstü vatandaşların talep gösterdiği yazlık villa ve konutlarda en çok bahçe özelliği arandığı belirtilirken, evlerin 350 bin TL'den 1 milyon 500 bin TL'ye kadar satıldığı görülüyor.



Marmara Ereğlisi'nde 12 yıldır gayrimenkul uzmanlığı yapan Sercan Başak, bu kadar talebi beklemediklerini, bölgede bu işi yapan esnafın ise taleplere yetişemediğini söyledi.



Fiyatlarda yüzde 25 artış



Yeni normalleşme sürecinin başlamasıyla satışlarda gözle görülür bir artış olduğunu ifade eden Başak, "Bölgemiz İstanbul'a yakınlığı ile bilinen ve ulaşım anlamında çok kolay ulaşılabilinen bir bölge. Bugün etrafımıza baktığımız zaman Marmara Ereğlisi, Yeniçiftlik ve Sultanköy gibi bölgelerde müstakil bir hayata özgü bir yaşam alanı oluşmuş durumda. Bu yüzden yeni normalleşme süreci başlamasıyla beraber bölgeye bir akın gerçekleşti. Şu an vatandaşların taleplerine buradaki esnaf cevap vermekte çok zorlanmaya başladı" diye konuştu.









"Sahil bölgelerine daha çok rağbet var"



Özellikle yazlık ev fiyatlarındaki artışa dikkat çeken Başak, "Fiyatlarda yüzde 25 artış gerçekleşti. Bu çok ciddi bir artıştır. Bu bir ay içinde olan bir artış. Bugün Marmara Ereğlisi'nde müstakil bir villanın fiyatı 450 bin TL'den başlar, bölge ve konumuna göre 1 ile 1,5 milyona kadar değişir. Geçen seneki fiyatlara baktığımı zaman bugün ortalama bir villa 350 bin bandında satılırken 400- 450 bin civarına yükseldi. Sahil bölgelerine daha çok rağbet var" diye konuştu.