ABD Hazine Bakanı Yellen'dan Kongre'ye borç limiti uyarısı

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, 31 Temmuz'a kadar askıya alınan borç limitlerinin süresinin uzatılması konusunda Kongre'yi uyardı.



Senato Alt Komitesi’nde konuşan Yellen, ABD Kongresi muhtemel bir temerrüt riski için adım atmazsa, bakanlığın borç limitlerini aşmamak için alacağı tüm önlemlerin ağustos ayında tükeneceğini söyledi.



“Ulusal borcun temerrüte düşmesi düşünülemez” diyen Yellen, borç limitlerinin artırılmamasının ekonomi üzerinde yıkıcı sonuçları olacağını belirtti.



ABD'nin şu anki borçlanma limitlerinin askıya alınması 31 Temmuz’da sona erecek. Eğer bu süre uzatılmazsa ABD Hazinesi hükümet harcamalarını karşılayabilmek için daha fazla borçlanamayacak. Böylece limitleri aşmamak için uygulanan özel önlemler de tükendiğinde, hükümet vadesi gelen borçların ödemelerini yapamayabilir.



Bunun bir finansal krize yol açabileceğini, istihdamı tehdit edeceğini ve Amerikalıların tasarruflarını tehlikeye sokacağını da sözlerine ekleyen Yellen konuyla ilgili olarak, "Kongre, ağustos ayında tatildeyken bu limitlere ulaşabiliriz. Limitlerin artırılması ya da askıya alınması için hızlı bir kararın alınması konusunda uyarıyorum” dedi.